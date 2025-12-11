La oposición critica que la gestión del alcalde de Córdoba "se reduce a fiascos", "engaño" e "incumplimientos"

Celebración del Pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba --PSOE, Hacemos y Vox-- han criticado este jueves en el Pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad que la gestión del alcalde, José María Bellido, "se reduce a anuncios, fiascos y vídeos", con "voracidad fiscal palpable con las familias" y "una incompetencia más que demostrada", a la vez que le han acusado de "engañar" y "vivir en una realidad paralela", y han advertido de "incumplimientos".

En concreto, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha reprochado al regidor una treintena de "incumplimientos", a los que ha sumado una decena de propuestas de su grupo, como conseguir terrenos de la Junta del Cordel de Écija para desarrollo urbanístico; parcelas de Diputación en Carrera del Caballo para construir viviendas; un plan de viviendas en el casco histórico para "recuperar el carácter residencial", y recuperar el plan integra con dos millones de euros para "más limpieza en zonas marginadas y empleo para familias en riesgo de exclusión", entre otras, como crear aparcamientos públicos, más presencia de Policía Local en los barrios y gran programación cultural.

En palabras del edil, "los servicios municipales no se pueden convertir en negocios para unos pocos", de modo que "el ánimo de lucro y los servicios públicos son términos incompatibles", a lo que ha agregado que "malgastar el dinero público es otra forma de corrupción", de ahí que haya pedido "dejarse de propaganda, de colgarse medallas que no son suyas y de comprar voluntades", y sí "prestar servicios municipales de calidad, para hacer del Ayuntamiento una institución que cuide y ayude a quienes más lo necesitan".

Al hilo, ha reclamado "dejar de llamar colaboración público privada a llenar el bolsillo de sus 'amiguetes' y mejorar las cuentas de resultados de sus negocios con dinero público", avisando de "algunos convenios que son auténticos insultos a la eficacia y eficiencia que exige la ley".

Mientras, Hurtado ha manifestado que "la ciudadanía pide viviendas a precio asequible", pero desde el gobierno local "no están construyendo ni una promoción de viviendas en estos momentos", a lo que ha añadido que "la empresa municipal Vimcorsa está paralizada, con suelo residencial disponible en patrimonio municipal incapaces de poner en valor".

Asimismo, ha apuntado que "la ciudadanía pide mejorar el transporte público, porque hay muchas zonas que no lo tienen, como Santa Cruz o Quemadillas, y otras zonas a las que llega con poca frecuencia y largos tiempos de espera". "Con autobuses obsoletos, la mitad de ellos todavía de diésel contaminante y con trabajadores tensionados por el exceso de carga e incluso agredidos por falta de protección", ha apostillado, entre otros aspectos, como la petición de "suministro de agua para todas las barriadas, con inversiones que se demoran en Las Jaras, Cerro Muriano o Trassierra", y "más recursos y eficacia para la atención a las personas dependientes".

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha enfatizado que "el engaño y fraude continuo que ejerce con su mayoría absoluta en el Ayuntamiento, también lo ejercen en la calle, diariamente, con la política de escaparate, de engaño continuo y de falseo de la realidad, o de anunciar siete veces lo mismo".

Ha afeado que "no haya autocrítica en el gobierno municipal, que es triunfal", al tiempo que ha aseverado que "el modelo del PP en Córdoba no difiere del modelo del PP en el resto de España, cómo se tratan los servicios, que se privatizan", a lo que ha agregado que "otra marca del PP es generar desigualdades", como en el presupuesto municipal para Igualdad, "con un 25% menos".

Y ha comentado que proyectos como el Centro de Emergencia Habitacional "vienen del mandato anterior", mientras que la Base del Ejército de Tierra "la ha traído el Gobierno central", a la vez que ha defendido que "Vimcorsa se tiene que dedicar a viviendas públicas de alquiler, que es lo que hace falta en esta ciudad", y ha pedido "ampliar la moratoria de viviendas turísticas a toda la ciudad, así como a los apartamentos turísticos", entre otros reproches.

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha cuestionado al alcalde por "cuántos años lleva sin pisar las calles de los barrios y sin hablar con alguna persona que no le deba una subvención o un puesto de trabajo, porque sólo así se explica el análisis que ha hecho de la realidad de esta ciudad, que nada tiene que ver con lo que se percibe en las calles".

Asimismo, le ha reprochado que "desconoce absolutamente la realidad de esta ciudad" y que "lo poco que depende de usted va de mal en peor", citando que "el Imtur se ha convertido en una agencia de viajes gratuita para su delegada y sus compañeros"; "todas las barriadas periféricas están sin transporte público digno"; que "en el casco histórico no se puede andar por la noche", y que "se sigue hablando de bajada de impuestos cuando es mentira", entre otros puntos que ha criticado.

LA RESPUESTA DEL PP Y PROPUESTAS DEL ALCALDE

Frente a ello, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha mantenido que la oposición tiene "una visión sectaria de la ciudad, partidista y muy sesgada", facilitando "una serie de datos que no son ciertos", como en el turismo, a la par que ha aclarado que la llegada de la base militar es por "un trabajo de toda la ciudad, incluidas instituciones del PSOE". A su juicio, "hay una oposición catastrofista, anclada en la pinza 'antiBellido'".

En este caso, ha lamentado que "intentan quitarle valor a la labor de este gobierno del PP y del alcalde", cuando "muchas de las cuestiones están prácticamente solucionadas o a punto de solucionarse", como Caballerizas Reales y el espectáculo del Alcázar, al tiempo que ha elogiado la labor de Vimcorsa, Aucorsa, Sadeco y con la Policía Local, junto a otros entes y organismos.

"Mientras nos atacan por la derecha y por la izquierda, estamos donde estamos, en la moderación", ha proclamado, para solicitar al PSOE que "no hable de 'amiguetes' de este gobierno local", cuando forma parte del "partido más corrupto de la historia de la democracia", ha dicho, para apostillar que "es un poco de no tener vergüenza cuando habla en nombre de la ciudadanía, que no puede arrogarse".

El alcalde ha cerrado relatando que lleva "viviendo en esta ciudad 48 años, desde que nací, y no engaño a nadie, porque no podría, sería absurdo, porque me conocen, y la gente sabe cuáles son mis virtudes y defectos", a la vez que ha reiterado que si su partido quiere, se presentará a la reelección en el año 2027.

Y entre algunas propuestas y anuncios, ha avanzado que se reconocerá a los comercios históricos, siguiendo la labor iniciada con las tabernas históricas; la ampliación de suelo en Rabanales 21 con 14 hectáreas para "acoger industrias innovadoras"; "en breve" comenzará la urbanización del Parque Logístico Empresarial Gran Capitán, en La Rinconada.

También, la celebración del Congreso Internacional sobre Góngora en 2027 y una exposición sobre su obra en la Biblioteca Nacional Española; organizar un concurso de pintura de referencia nacional; la ubicación de la sede de la Orquesta de Córdoba en Cañero; un plan contra la soledad no deseada, y el entoldado en las dos principales calles del recinto ferial, entre otras medidas, como la incorporación de una unidad de drones para la Policía Local y la protección del vencejo, para "prevenir la fiebre del Nilo".