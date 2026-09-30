La oposición expresa su apoyo a las afectadas por los cribados y Amama con la lectura de una declaración antes del Pleno

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, lee una declaración impulsada por el PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía en apoyo a las afectadas por los fallos en los cribados en el Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han impulsado una propuesta de declaración institucional en el Parlamento de Andalucía de reconocimiento a Amama y a las mujeres afectadas por el fallo en los cribados de cáncer de mama, cuando se cumple un año de la publicación de los primeros casos.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha sido la encargada de la lectura del texto este miércoles en el patio del Parlamento andaluz, minutos antes del inicio del Pleno de la Cámara andaluza, en el que los grupos querían elevar el documento al órgano legislativo.

Claverol ha estado acompañada por mujeres de la asociación y los portavoces de los grupos parlamentarios impulsores del texto María Jesús Montero, José Ignacio García y Antonio Maíllo.

La declaración cifra en 2.317 las mujeres con mamografías de cribado "que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3, que habían superado el tiempo recomendado para su seguimiento y que no habían recibido información sobre su situación".

"Un año después, el Parlamento de Andalucía quiere que esta fecha sirva para poner en primer plano a las mujeres: a quienes enfermaron, a quienes esperaron y siguen esperando respuestas, a quienes acompañaron a otras mujeres y a quienes encontraron la fuerza para alzar la voz", recoge el documento consultado por Europa Press.

La declaración busca reconocer especialmente a Amama por "su labor de acompañamiento, apoyo, defensa y visibilización de las necesidades de las mujeres afectadas". Asimismo, reconoce la labor de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía "que trabajan diariamente en la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del cáncer de mama".

Asimismo, el texto destaca "el derecho de todas las mujeres a recibir información clara, completa, comprensible y en tiempo adecuado sobre las pruebas realizadas y a acceder sin demoras indebidas a las pruebas complementarias, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento que precisen; manifiesta la necesidad de garantizar la calidad, seguridad, evaluación, trazabilidad y transparencia de los programas públicos de prevención y detección precoz del cáncer de mama".

En esta línea, los tres grupos impulsores de la iniciativa registraron la semana pasada una petición en el Parlamento de creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido. La misma fue rechazada en la anterior legislatura con los votos en contra del PP-A.