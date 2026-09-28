Montero señala que las afectadas por cribados "siguen esperando respuestas" tras un año y pide un fondo de compensación

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en el Parlamento para registrar la petición de una comisión de investigación sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama. - PSOE-A

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que las mujeres afectadas por el fallo en los cribados del cáncer de mama "siguen esperando respuestas" un año después de que se conocieran los fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz.

"Hoy hace un año que se destapó el fallo masivo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Detrás de cada fallo hay una mujer, una familia y un dolor que deben ser escuchados y reparados", ha indicado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, Montero ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "mirar hacia otro lado". "Un año después, las afectadas siguen esperando respuestas sobre qué ocurrió, por qué ocurrió y qué consecuencias ha tenido en sus vidas. Moreno Bonilla no puede continuar mirando hacia otro lado ni obligarlas a emprender un largo recorrido judicial para obtener una reparación", ha aseverado en redes sociales.

En esta línea, la también portavoz del grupo parlamentario socialista ha pedido la creación de un fondo de compensación para las mujeres afectadas y sus familias. "Es una cuestión de justicia y dignidad", ha subrayado.

"Esta crisis no es un hecho aislado. El sistema sanitario público se deteriora cada día más y el colapso provocado por el modelo de Moreno Bonilla continúa avanzando en Andalucía. Por ellas y por sus familias, exigimos verdad, reparación y responsabilidades. No las vamos a dejar solas", ha concluido Montero.

Por su parte, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha calificado lo sucedido como "la mayor negligencia de la historia" de la sanidad andaluza.

"¿Quiénes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a que tuviésemos esos fallos en el cribado del cáncer de mama?", ha preguntado Alejandro Moyano, que ha defendido la necesidad, a su juicio, de conocer esa información "simple y llanamente para que no se vuelvan a repetir" los fallos que se produjeron. "Debemos conocer qué es lo que ocurrió para evitar que se vuelva a repetir", ha resumido en esa línea.

El dirigente del PSOE-A ha lamentado que "se ha quebrado la confianza de la ciudadanía en el Servicio Andaluz de Salud, y no por sus profesionales, sino por la gestión que se lleva a cabo de este servicio tan importante para los andaluces", y ha incidido en sostener que, "si no conocemos qué es lo que ocurrió, podemos cometer los mismos errores, las mismas negligencias y volver a sufrir y ver el sufrimiento en la cara de los andaluces en otras pruebas, en otros cribados, en otras circunstancias".

Moyano ha recordado que los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado en el Parlamento una solicitud de creación de comisión de investigación que sirva para "clarificar qué es lo que ocurrió en esta negligencia de los cribados del cáncer de mama", y ha puesto de relieve que desde la asociación Amama han dicho que "tienen conocimiento al menos de siete mujeres que han fallecido por culpa de estos fallos en el cribado del cáncer de mama".

Además, ha destacado que "se están poniendo más de 200 reclamaciones patrimoniales ante la Junta de Andalucía" por parte de "mujeres que sufrieron esos fallos", y ha concluido defendiendo que, si en el Gobierno andaluz "no tienen nada que ocultar, tienen que permitir que haya una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para conocer qué es lo que ocurrió", porque, "conociendo lo que ocurrió, tendríamos más posibilidades de evitar que vuelva a ocurrir en un futuro".