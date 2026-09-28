Andalucía defiende que se ha logrado "agilizar, garantizar y mejorar" los cribados de cáncer un año después de la crisis

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene tras la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria ‘Doctor Onésimo González’. A 28 de septiembre de 2026 en Hue - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este lunes que, un año después de que se conocieran los fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama que generaron una crisis en la que llegó a dimitir la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, se ha podido "agilizar, garantizar y mejorar" el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza.

Así lo ha señalado el vicepresidente en una atención a medios durante la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria 'Doctor Onésimo González' de Huelva, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el primer aniversario de dicha crisis, que se cumple esta semana.

Antonio Sanz ha subrayado que cuando asumió la responsabilidad de ser consejero de Sanidad --precisamente tras la dimisión de Rocío Hernández-- se comprometió "con las mujeres en un diagnóstico que alcanzaríamos en un tiempo rápido".

"Cumplimos el 100% de los compromisos", según ha reivindicado el consejero, quien en esa línea ha defendido que por parte de su departamento se comprometieron a "contratar un número de profesionales" que "mucha gente" cuestionó que de "dónde" saldrían, y que ahora están "ya casi todos contratados para mejorar los sistemas de cribado, no solo de cáncer de mama, sino también de colon y de cuello de útero", según ha puesto de relieve.

Además, Sanz ha señalado que desde la Consejería de Sanidad se comprometieron al "acto único" para agilizar "el completo de todas las pruebas" diagnósticas que "por parte de los sanitarios se requirieran", como ecografías y mamografías, algo que también se ha "cumplido", según ha valorado.

"Y también hemos cumplido un protocolo de homogeneización para que en todos los centros y unidades de mamas se desarrolle mediante un protocolo homogeneizado la misma prestación del servicio", ha abundado el consejero antes de precisar que "el objetivo era agilizar las pruebas al conjunto de las mujeres" que tuvieran que someterse a ellas.

Todo eso ha supuesto "mejoras importantes, y hoy todo el mundo reconoce que se han producido no sólo garantías, sino mejoras importantes desde el punto de vista del sistema de cribado de cáncer de mama", según ha sostenido Antonio Sanz antes de agregar que, "tras lo ocurrido, lo importante era mejorar, modernizar".

En ese punto, también ha puesto de relieve que por parte de la Junta se ha "contratado y puesto en marcha la integración de la inteligencia artificial a todas las unidades de mama de Andalucía", cuando "solamente estaba en Córdoba como prueba piloto".

"Dado el éxito y la importancia para agilizar las pruebas diagnósticas que la inteligencia artificial ofrecía a la hora de analizar las pruebas, las mamografías se han incorporado y se han contratado para todas las 36 unidades de mama que hay en Andalucía", ha destacado.

El consejero ha concluido así que, "en un año", por parte del Gobierno andaluz se han tomado "muchas medidas para mejorar, para agilizar y para ofrecer garantías a las mujeres que se incorporen al sistema de cribado", que "tiene una enorme importancia" y para el que se han tomado "medidas muy importantes para agilizar y mejorar el sistema", según ha incidido antes de finalizar reivindicando que, "un año después, lo que se ha hecho es agilizar, garantizar el sistema y mejorar las condiciones para el sistema de cribados".