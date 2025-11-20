Oposición subraya ausencia de dinero en 2026 para Senderos del Rocío y Junta replica que "les molesta que vaya adelante"

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha defendido este jueves en el Parlamento de Andalucía el proyecto Senderos del Rocío, que aspira a la creación de ocho rutas desde todas las provincias hacia esta aldea de Almonte (Huelva) calificándolo como "uno de los más ilusionantes de Andalucía", al tiempo que ha reprochado a los grupos de la oposición que "les molesta que esto salga adelante", comportamiento que ha calificado de "perverso" ante la perspectiva de que "va a traer empleo y riqueza".

Ante este argumento que ha ofrecido en su comparecencia en comisión ha escuchado Bernal de los representantes de los grupos Socialista y Por Andalucía la ausencia de una partida presupuestaria específica para ese proyecto en las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026.

"Acción Exterior no tiene esta partida, ha desaparecido del presupuesto", ha sostenido la socialista Isabel Aguilera, mientras ha apuntado unos números de ejecución de los fondos para Destino Rocío de un 6,21% en obligaciones reconocidas.

A esta tesis se ha sumado la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez Corona, quien ha aducido en el mismo sentido que "revisando el proyecto de Presupuesto de este año no he encontrado una partida", ante de precisar que "sí había 3,5 millones en el de este año".

De igual forma ha escuchado Bernal comentarios irónicos de los grupos Socialista y Por Andalucía sobre el origen de este proyecto y aquella declaración del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su convencimiento en el proyecto "tras mirar a los ojos" al cantante José Manuel Soto.

Aguilera ha planteado su desconcierto sobre cómo "se le entrega a una fundación una subvención nominativa mirando los ojos", para afirmar que se trata de un procedimiento que "no viene en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), mientras que Esperanza Gómez ha bromeado con que se trataba de "una idea peregrina".

Ha blandido que se trataba de "cuestionarnos el origen de un proyecto que acaba provocando que se convierta en algo público para lavar la cara a algo que fue un pufo", por cuanto ha invocado la concesión a la Fundación Destino Rocío de un contrato menor de 15.000 euros, además de una subvención nominativa de 275.000 euros.

Ambas parlamentarias han expresado su escepticismo hacia el futuro de esas ocho rutas hacia El Rocío por considerar Isabel Aguilera que el Gobierno andaluz "está jugando con este proyecto al juego del trilero", por cuanto ha esgrimido que "hay muchas preguntas sin contestar en torno a este proyecto", mientras que Esperanza Gómez ha reconocido que "la peregrinación es una tradición muy nuestra, andaluza", pero ha señalado que le genera "más dudas que sea un Camino de Santiago".

El consejero de Turismo ha asegurado que la Dirección General de Andalucía Global ejerce la coordinación de un proyecto que ha descrito estructurado en fases, de la primera de las cuales, que ha situado en "el entorno de la aldea, la salida y accesos", de la que ha hablado de una ejecución de un 43,2% con cargo a un presupuesto parcial de 500.000 euros, mientras que la financiación total es de 3,5 millones con cargos a los fondos europeos Feader.

Bernal ha replicado que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción "archivó cualquier sospecha de ilegalidad" sobre la subvención a Caminos del Rocío, mientras que en el caso del contrato menor ha asegurado que ese expediente "está en el Consejo Consultivo" y que "en función del dictamen así haremos", mientras ha reivindicado que "somos la Administración más transparente que ha tenido Andalucía".

"ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO"

"Estamos en el camino correcto", ha defendido el consejero de Turismo, quien ha lamentado "el ruido político" alrededor de esta iniciativa, que ha atribuido a "la obsesión enfermiza de los grupos", antes de reivindicar que "este proyecto va a seguir porque es bueno para Andalucía".

La diputada del Grupo Vox en Andalucía Cristina Alejandra Jiménez también ha expresado sus dudas sobre el dinero que ha recibido el proyecto por parte del Gobierno andaluz, tras recordar que "la idea de los senderos partió del señor Soto", así como ha demandado que "no sabemos qué ha ocurrido con el expediente en el juzgado", además de demandar "cómo ha quedado la resolución del expediente de reintegro a instancia de la Oficina Antifraude".

Jiménez se ha preguntado por la financiación del proyecto una vez que concluya el Marco Comunitario de Apoyo 2014-2022 antes de reprochar al Gobierno andaluz que concedió "una subvención nominativa con pocos papeles", así como que "la transparencia brilla por su ausencia", antes de reconocer que "la idea primigenia nos parece muy bien, pero el desarrollo y la gestión es lo que nos inquieta".

El parlamentario del Grupo Popular Alejandro Romero ha sostenido que estamos ante "subvenciones para gastos de funcionamiento" que ha equiparado con "las miles de subvenciones a entidades culturales" que concedió el PSOE en su periodo de gobierno de la Junta de Andalucía, antes de usar el sarcasmo para considerar que en el caso del Grupo Socialista cuando "oyen fundación se les viene a la cabeza la Faffe", además de considerar que "no les veo tan indignados con la cátedra de Begoña o el Departamento de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz".

Se ha declarado "orgulloso de la capacidad del Rocío para unir Andalucía" y ha recriminado a los grupos de la oposición que "hablan con un desprecio que jamás usarían para hablar del Camino de Santiago". "Donde ustedes buscan barro este gobierno construye caminos", ha afirmado.