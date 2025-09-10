La oposición ve "los mismos problemas" en el inicio del curso escolar en Andalucía y la Junta afea su "catastrofismo"

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, comparece en el Pleno del Parlamento para informar sobre el inicio del curso escolar - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO ANDALUZ

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante) han criticado este miércoles que el inicio del curso escolar en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial ha repetido "los mismos problemas" de años anteriores mientras que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha pedido no caer en "caricaturas, catastrofismo o críticas destructivas que sólo generan desconfianza que acaban repercutiendo de manera negativa en el aprendizaje de los niños".

Castillo ha defendido ante el Pleno que el curso escolar se ha iniciado "con normalidad y sin grandes problemas" en las ocho provincias, más allá de que "siempre surgen incidencias puntuales que no constituyen un problema estructural", por lo que ha pedido a la oposición actuar con "respeto, esfuerzo y diálogo" más allá de la "confrontación política".

La titular de Educación ha reivindicado "medidas de calado" como la incorporación progresiva de 6.500 docentes, la mejora de la educación especial, la reducción de ratios o la menor burocracia para los docentes y ha subrayado que "ante la pérdida de natalidad el Gobierno andaluz ha hecho de la necesidad virtud, para reforzar las competencias básicas, impulsar la formación profesional o la digitalización".

Como prueba de ello, Castillo ha destacado que Andalucía cuenta este curso "con 19.000 alumnos menos y 3.000 profesores más", que se traduce en la "plantilla docente más amplia, más estable y mejor reconocida de la historia" que ha alcanzado además la "equiparación salarial con la media nacional" y cuenta con "más estabilidad tras más de 33.000 plazas convocadas en seis años".

Respecto a la ratio, con más docentes y menos alumnos, la consejera ha subrayado que el número de alumnos por maestro en colegios públicos se sitúa en 12,1, el mejor dato de la serie histórica, cuando en 2017 se situaba en 14,8, lo que supone 2,7 alumnos más por cada profesor.

PSOE-A: "PURO ELECTORALISMO"

La diputada del PSOE-A Susana Rivas ha criticado que la Junta inicie el curso escolar con el anuncio de "supuestas mejoras a largo plazo" que en muchos casos no entrarán en vigor hasta 2027 ó 2028 mientras que Andalucía se convierte en la única comunidad que ha "eliminado de un plumazo" la figura de los auxiliares de conversación financiada por el Ministerio tras "rechazar todas las vías ofrecidas para reconducir el programa".

Rivas ha acusado al Gobierno andaluz de "puro electoralismo" por recurrir a un "maquillaje desesperado con brocha gorda para ocultar seis años de deterioro educativo" y ha denunciado que siguen "sin cumplir la Ley de bioclimatización y los planes de infraestructuras" mientras continúan con la "privatización de la formación profesional dual, con la que están haciendo un auténtico negocio".

El parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha lamentado que "arranca otro curso con la comunidad educativa andaluza atrapada con los mismos problemas de siempre" y ha citado como ejemplo que la gratuidad del primer ciclo de Infantil de cero a tres años prometida por Moreno desde 2019 "no llega ni a medias" y sitúa al sector "al borde del colapso" con precios congelados.

Sevilla ha criticado que el PP-A se ha limitado a "gestionar el sistema ineficaz" creado por el PSOE-A, lo que se traduce en que siguen existiendo aulas en "barracones" y no se cumple la Ley de Bioclimatización, con centros donde se pasa "frío en invierno y mucho calor en verano".

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha pedido a Castillo que "hable con claridad y honestidad sobre su modelo de gestión" y exponga su "plan integral a todos los niveles que nos aboca a la destrucción de la enseñanza pública".

"NO DEBERÍA HABER PASADO DE CURSO"

"No debería haber pasado de curso porque tiene muchísimas asignaturas pendientes y compromisos incumplidos", ha censurado Durán, que ha denunciado que "en la última década las matriculaciones en la enseñanza pública ha bajado más de 90.000 mientras han aumentado 10.000 en la educación concertada".

La diputada de Adelante Begoña Iza ha acusado a Moreno de "traicionar a las familias, al alumnado y al conjunto de la comunidad docente" por "abandonar en un cajón" la Ley de Bioclimatización de las aulas y ha denunciado la "estafa" del bilingüismo en los centros porque han "eliminado el programa de auxiliares de conversación".

Especialmente dura ha sido Iza con el "caos" que provoca la "improvisación con el personal interino" que provoca que miles de ellos "están aún en paro" mientras otros han entrado este miércoles o se incorporan el próximo lunes "sólo para que la consejería se ahorre diez o quince días de sueldo". "Le quedan muchas huelgas por delante, prepárese", ha advertido a la consejera.

La parlamentaria del PP-A Remedios Olmedo ha reprochado a la oposición que "manipule los datos y generalice casos puntuales para pintar de negro una educación en la que todo está mal" y ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno está consiguiendo una "transformación para bien del sistema educativo andaluz" con el aval de acuerdos con los sindicatos "para beneficiar a la mayoría".