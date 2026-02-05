Ordenan el desalojo de todas las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Córdoba por la subida

Archivo - Imágenes del desalojo de viviendas en las parcelaciones más propensas a sufrir inundaciones como Ribera Baja de Alcolea, Camino de la Barca Guadalvalle y la Altea, así como en el asentamiento Molino del Ciego en el Arroyo, 18 de marzo de 2025 en - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité asesor provincial del plan de emergencias de Córdoba ha acordado en la tarde de este jueves el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del río Guadalquivir, incluida la capital, ante la subida constante del río, que se encuentra en nivel rojo, motivada por las precipitaciones y desembalses.

Así lo han destacado fuentes del comité reunido hace unos instantes, al tiempo que han precisado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) trabaja con un escenario de riesgo similar al de las inundaciones registradas en el año 2010. Las medidas se han puesto en marcha de manera ordenada.

En dicho comité han estado presentes representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, además de personal del 061, Policía Nacional, Policía Local, bomberos e Infoca, entre otros efectivos.

Al respecto, el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina, ha alertado este jueves sobre los "niveles rojos" que presentan el Guadalquivir y otros ríos en la provincia, con crecidas que han provocado inundaciones y el desalojo desde este miércoles de unas 400 personas, como consecuencia de la borrasca Leonardo, que está provocando "una situación complicada en la provincia", por lo que ha llamado a la ciudadanía a actuar con "prudencia".

Previamente, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que "el foco principal de preocupación" este jueves puede estar en el río Guadalquivir --en nivel rojo-- unido también a la desembocadura del Guadajoz, puesto que "el río está muy alto, los pantanos están también muy altos, y entonces hay que ver cómo vamos a poder manejar la situación si hay desembalses".

En declaraciones a los periodistas en el terreno de parcelaciones con calles ya desalojadas, el regidor ha aseverado que "está ya todo absolutamente coordinado entre todas las administraciones y todas las fuerzas de seguridad, para ir preavisando si son necesarios más desalojos". Las viviendas van quedando debidamente señalizadas.

Y la Subdelegación del Gobierno de España ha advertido igualmente de que "los caudales de los ríos Guadalquivir y Genil continúan en ascenso", y se desarrollan actuaciones "de forma coordinada entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías locales, los servicios de emergencia y las administraciones competentes, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la población".