La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero a la cabeza, actuará el 4 de julio en Córdoba

La Oreja de Van Gogh. - LODVG

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh, con el regreso de Amaia Montero, actuará el próximo 4 de julio en el marco del festival Córdoba Live, concierto que se ubica dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que ya ha agotado las entradas para numerosos shows en tiempo récord. Las entradas para este concierto se podrán a la venta el 15 de diciembre, a las 12,00 horas, en la web 'laorejadevangogh.com'.

Así lo ha indicado la promotora en una nota en la que ha detallado que, con medio millón de entradas vendidas para los conciertos ya anunciados, el grupo ha ampliado su tour a nuevas ciudades, entre las que, además de Córdoba, están Badajoz, Gran Canaria y Tenerife. Barcelona y Madrid, por su parte, sumarán otra fecha más a las ya anunciadas previamente para el año que viene.

Esta gira de celebración de más de tres décadas de trayectoria, promete ser un recorrido emocional por canciones como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero' y otros himnos atemporales que siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido para este tour como guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperpot', que este año cumple 25 años.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han señalado los integrantes del grupo.

Así las cosas, La Oreja de Van Gogh se suma a la segunda edición del festival 'Córdoba Live', que hasta el momento ha confirmado los conciertos de Hombres G (19 de junio), Dani Martín (20 de junio) y Chayanne (10 de julio), a falta de conocer el resto de artistas.