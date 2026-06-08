Las organizaciones agrarias andaluzas reclaman "continuidad" en las políticas de la actual Consejería de Agricultura

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en una imagen de la Mesa de Interlocución Agraria en la sede de la consejería. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, han reiterado este lunes su "compromiso con la defensa del sector agroalimentario andaluz desde la unidad de acción y la interlocución permanente con las administraciones públicas". En el actual contexto de conformación de una nueva legislatura en la Junta de Andalucía, las organizaciones firmantes han considerado "necesario poner en valor" el trabajo desarrollado por el equipo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, encabezada por Ramón Fernández-Pacheco, así como "la eficacia de los mecanismos de coordinación establecidos a través de la Mesa de Interlocución Agraria".

El sector agroalimentario andaluz constituye uno de los principales pilares económicos, sociales y territoriales de Andalucía, han recordado las organizaciones en un comunicado. Su peso en el valor añadido bruto, en el empleo y en la vertebración del medio rural exige una "acción política estable, rigurosa y plenamente coordinada con quienes representan a agricultores, ganaderos y empresas cooperativas agroalimentarias".

Durante los últimos años, la colaboración entre el sector y la Administración andaluza ha permitido "construir posiciones comunes, defender con firmeza los intereses de Andalucía y trasladar ante las instituciones nacionales y europeas una voz unitaria en asuntos estratégicos para la economía, siendo la agricultura y la ganadería un pilar estratégico tanto a nivel económico como social".

Esta continuidad resulta "especialmente relevante" ante la propuesta de reforma de la PAC posterior a 2027 y el nuevo Marco Financiero Plurianual, que pueden suponer "un cambio profundo en la configuración de la Política Agraria Común y en sus instrumentos de financiación". Andalucía, como principal región productora agraria de la Unión Europea, "se juega mucho en este proceso".

A ello se suman otros retos de "enorme trascendencia": la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la falta de mano de obra, la digitalización y la innovación, las inversiones en materia de agua en un contexto de cambio climático, la reducción de la burocracia, la defensa frente a la competencia desleal de terceros países y el reconocimiento de la función social, económica y ambiental del sistema agrario andaluz.

El seguimiento de la normativa comunitaria y de los procesos de toma de decisiones en Bruselas exige conocimiento, experiencia y capacidad de respuesta. Por ello, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han considerado "fundamental garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería en estos ámbitos". Las organizaciones firmantes han apelado, por tanto, a que "la nueva etapa política preserve el trabajo ya realizado, mantenga los cauces de diálogo consolidados y asegure la estabilidad necesaria para afrontar los desafíos decisivos que tiene por delante el sector agroalimentario andaluz".