Las organizaciones agrarias aseguran que Andalucía ha perdido 108 millones por "el varapalo económico" de la PAC

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias se han concentrado este martes, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, frente a los "recortes" del Plan Estratégico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde las organizaciones agrarias han asegurado que la Política Agrícola Común (PAC) "ha supuesto un varapalo económico" para Andalucía, y que, según los datos del importe de las líneas de ayudas europeas que han cobrado los agricultores y ganaderos en esta primera anualidad, "evidencian la traición del ministro del ramo, Luis Planas, al campo andaluz".

Según las declaraciones de las organizaciones agrarias, recogidas por Europa Press, Andalucía ha perdido 108 millones de euros --al pasar de los 1.440 millones de euros recibidos en 2022 a 1.332 millones en 2023-- y que Planas debe "rectificar, buscar una solución y que no siga engordando la deuda que hay con respecto a la comunidad", ha añadido el director general de Cooperativas Agroalimentarias en Andalucía, Jaime Martínez.

Por su parte, el secretario general de COAG-A, Miguel López, ha insistido en que "el sector agrario es un sector estratégico y por lo tanto debería ser una cuestión de Estado". Al hilo de esto, las organizaciones han exigido que "el Ministerio introduzca cambios significativos y de calado en el Plan Estratégico de cara al próximo año, en lo concerniente al diseño de los ecorregímenes y de la regionalización", y que además "se compense económicamente a los agricultores y ganaderos por las pérdidas que se les ha ocasionado en las dos primeras anualidades". Por ello, han pedido que Planas "rectifique públicamente y pida disculpas a las organizaciones agrarias que denunciaban las pérdidas y a cuyos responsables tachaba de mentirosos".

En esta línea, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha incidido en que Planas "se ha obstinado en negar la situación durante todo este tiempo, y ya no hay nada que discutir porque son hechos", y que "si no rectifica y busca soluciones" acudirán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para que cese al ministro". De este modo, Serra ha subrayado que a partir de este miércoles "el bolsillo de los agricultores y ganaderos andaluces se ratificará con los primeros pagos del anticipo a cargo de la PAC", a la vez que ha reivindicado que "siendo Andalucía la principal región agraria de España", no debería "salir perjudicada".