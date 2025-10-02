Organizaciones agrarias valoran el aforo andaluz de aceite de oliva y advierten del posible impacto de la meteorología

MENGÍBAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones agrarias han valorado el aforo del aceite de oliva de la Junta de Andalucía para la campaña 2025-2026, con una estimación de 1.080.900 toneladas en la comunidad. Sin embargo, lo han supeditado a que las condiciones meteorológicas acompañen este otoño, puesto que, si no llueve, la producción se vería afectada "a la baja".

Una valoración que realizan después de que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, haya dado a conocer este jueves en Mengíbar (Jaén) esta previsión, que supone un descenso del 5,5 por ciento con respecto a la anterior campaña, que se ha saldado con 1.100.000 toneladas. La provincia jiennense, principal productora mundial, está a la cabeza de producción estimada con 475.000 toneladas, lo que supone casi el 44 por ciento del total andaluz.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha coincidido en esas estimaciones sobre "una cosecha media" y muy parecida a la anterior", las mismas que plantea la entidad desde hace unos meses y que "demuestran la incertidumbre de la cosecha".

"Pero hay que tener en cuenta que este año está marcado por la incertidumbre, porque hablamos de una cosecha condicionada por la climatología. Tenemos momentos clave de aquí al inicio de la recolección, por lo que necesitamos esas ansiadas lluvias que hagan recuperar la cara que tiene actualmente el campo, sobre todo en el secano, donde podemos encontrar ya aceituna arrugada y cayéndose. Si no llueve se puede perder gran parte de la producción", ha afirmado.

Cózar, que ha dado la enhorabuena a la Consejería por el trabajo realizado en este análisis, ha destacado que en estas fechas resulta "tremendamente complejo pronosticar un aforo en una campaña como la que se presenta debido a las condicione climáticas que se pueden dar".

"De aquí hasta el mes de diciembre que se inicie de manera contundente la recolección, tenemos un mes y medio en el que pueden suceder varios escenarios. Que no llueva nada o muy poco, o que vengan las necesarias precipitaciones que consoliden la cosecha, sin olvidar episodios anómalos de temperaturas. Serán las condiciones climáticas las que condicionarán la producción en la que nos podremos mover, y por tanto el acierto, o no, del aforo", ha apostillado.

En este sentido y ante "las buenas cifras" de salidas en la casi finiquitada campaña de comercialización" que dejan un "corto enlace" de existencias entre cosechas, ha subrayado que los precios deben seguir con su tendencia al alza. De ahí que haya confiado en que "se mantenga el repunte en los precios hacia los cinco euros", que "son clave para cubrir los costes de producción en el olivar tradicional y obtener rentabilidad".

DATOS ACERTADOS

Por su parte, el responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario de Organización de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha resaltado que los datos parecen acertados, aunque está el mes de octubre antes de empezar la recolección de los primeros aceites.

"Hay que tener en cuenta distintos factores. Por un lado que durante el mes de octubre y noviembre la aceituna está madurando y formando aceite, que el 50 por ciento de la provincia de Jaén es olivar de secano y que las últimas lluvias han sido muy desiguales en la provincia, por tanto la incertidumbre aún es alta", ha dicho, no sin agregar que esperan también los datos del aforo nacional.

Igualmente, ha resaltado que habido "una muy buena campaña de comercialización en general", demostrando que "se pueden comercializar grandes volúmenes de aceite, igual que en campañas anteriores se ha comercializado todo el aceite a precios muchos más altos".

"Tenemos que seguir reivindicando que, como mínimo, el agricultor tiene que percibir sus costes de producción, como dice además la Ley de la Cadena", ha hecho hincapié el responsable de COAG-A.

RENDIMIENTO GRASO

También desde Asaja, el gerente y portavoz en Jaén, Luis Carlos Valero, ha incidido en que el aforo presentado por la Junta de Andalucía puede oscilar en función de la pluviometría y del rendimiento graso final.

"La aceituna todavía está haciendo aceite, la lipogénesis, desde el mes pasado y este de octubre y, si las temperaturas aguantan sin hacer frío la aceituna seguirá madurando y mejorando. Hay que tener en cuenta también que unos puntos arriba o abajo en el rendimiento sobre la media pueden oscilar de 50.000 a 80.000 toneladas en toda España y eso puede ser significativo en el aforo", ha explicado.

En este punto, ha recordado que justo fue lo que ocurrió la pasada campaña, cuando, "a consecuencia de la climatología, hubo una desviación en el aforo de aproximadamente un 25 por ciento en Jaén", algo que ha calificado de una anomalía.

"Aun así, ojalá ocurriera lo mismo, porque cuanto más aceite mejor, y estamos viendo que somos capaces de comercializarlo", ha dicho. El único hándicap es que la ley de oferta y demanda "sigue siendo inexorable en el mercado y en función de las disponibilidades que hay así se estipulan los precios".

Ese es "el gran reto" que siempre hay en la provincia jiennense y, en general, en España, según ha concluido el gerente y portavoz de Asaja-Jaén.