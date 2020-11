Organizaciones de mayores piden a la sociedad "alzar la voz" por la "nefasta gestión" de la Junta en residencias

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha animado este miércoles a "toda la sociedad en general" a "alzar la voz" para decirle a la Junta que "basta ya" de la situación de letalidad que se vive en las residencias de mayores durante la actual pandemia del coronavirus "debido a la nefasta gestión" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

"No podemos seguir mirando para otro lado mientras nueve mayores mueren cada día --de momento-- debido a la nefasta gestión que este gobierno está llevando en las residencias de mayores. Tenemos todos que alzar la voz y decirles que basta ya. Esto tiene que terminar, y si no saben, que se vayan", ha enfatizado el presidente de la FOAM, Martín Durán, en un comunicado este miércoles.

Y es que, según ha puesto de relieve, desde el pasado 1 de octubre y hasta este miércoles, 4 de noviembre, han fallecido por Covid-19 en las residencias andaluzas un total de 290 personas, lo que supone "cerca de nueve diarias", y el número total de defunciones durante la pandemia

asciende ya a 931 en dichos centros en la comunidad.

De esta manera, según la FOAM, mientras que la tasa de letalidad de la pandemia en Andalucía es del 1,75% en general, en las residencias de mayores "asciende al 18,87%".

La federación culpa de estos datos a los "protocolos inadecuados" que la Junta de Andalucía "emplea para frenar los contagios en las residencias", y subraya que las cifras demuestran "claramente la inoperancia de los mismos".

"Hay un derecho a la salud recogido en nuestra Constitución que evidentemente la Junta no está respetando en las residencias de mayores", según añade el presidente de la FOAM, que pregunta al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, si van a "hacer algo".

"Este mes, 290 fallecidos, ¿cuántos el mes que viene?", se pregunta también el presidente de la FOAM, que incide en que "no se puede tardar dos días en auxiliar a una residencia de mayores desde que se produce el brote", ni se pueden realizar "PCR a los trabajadores que han tenido contacto más estrecho con un contagiado y mantenerlo trabajando en la residencia hasta que se sepa el resultado del test".

"No se puede en una residencia con brotes confirmados no hacerle el test a todo el mundo; no se puede que, tres días después de la aparición del primer brote, todavía queden pendientes residentes por hacerles el test", ni tampoco dejar en una residencia "ni un segundo más a un residente al que se le ha detectado el virus", según abunda la FOAM, que insiste además en abogar por evacuar "inmediatamente a los contagiados a hospitales".