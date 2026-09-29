Organizaciones ven acertado el aforo de aceite en Andalucía y apuntan posible activación de la norma de autorregulación

Presentación del aforo del olivar en Andalucía para la campaña 2026-2027. - Carlos Cid - Europa Press

MENGÍBAR (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones COAG, UPA y Asaja consideran acertado el aforo del aceite de oliva presentado por la Junta para la próxima campaña, con 1.261.200 toneladas de aceite en la comunidad, aunque siempre condicionado por las lluvias y temperaturas. Además, apuntan que esta cantidad, unida a la que se produzca en el resto de España y a falta de los datos finales de mercado, podría activar la norma de autorregulación del sector.

Un análisis que han hecho el secretario general de UPA-A, Jesús Cózar; el responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario de general de COAG Jaén, Francisco Elvira, y el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, tras conocer en Mengíbar las previsiones por parte del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Elvira ha afirmado que los datos son acertados, aunque queda por delante el mes de octubre y la necesidad de que llueva en las próximas semanas, puesto que, de no llegar esas precipitaciones, "afectará notablemente a la producción final a la baja". Ha señalado también la importancia de, durante la recolección, la meteorología acompañe para que no se dé una pérdida de producción como ocurrió en la anterior campaña por el tren de borrascas.

De otro lado, el responsable de Olivar de COAG Andalucía ha indicado que el aforo, a falta de los datos finales de mercado, pone de manifiesto que "previsiblemente se va desencadenar la norma de autorregulación". Un escenario en el que defiende la aprobación de una serie de préstamos ICO para ayudar a las cooperativas y almazaras en la retirada de aceite del mercado.

Cuando las condiciones de mercado lo justifiquen, contempla que se podrá retirar aceite del mercado hasta la campaña siguiente, para estabilizar los precios del aceite de oliva en origen y evitar el abandono del cultivo por falta de rentabilidad.

En este sentido, ha explicado que, para que se active esta norma de autorregulación, será necesario tener todos los datos de estimaciones de producción de aceite de España y los de enlace de aceite de campaña, que se conocerán en la primera quincena del mes de octubre.

En ello coincide el secretario general de UPA-A, para el que las 1.261.200 toneladas de aceite de oliva previstas en Andalucía, sumadas a "algo más de 300.000" que puedan haber en el resto de España, permitirían "activar el artículo 167 bis del Reglamento de la UE 1308/2013 que permite a los estados miembros establecer normas de comercialización temporales para regular la oferta, mejorar la estabilidad y equilibrar el mercado del aceite de oliva, y que el gobierno de España ya tiene desarrollada" a través de un real decreto.

En todo caso, ha recalcado que el aforo "no deja de ser una previsión". "Nos encontramos a finales de un mes clave porque entramos en la última fase de la lipogénesis, proceso en el que se genera el aceite en el interior de la aceituna. Y las condiciones climatológicas, hasta la fecha, no están acompañando", ha dicho.

Al hilo, ha aludido al "verano más caluroso de los últimos años" y altas temperaturas que siguen en septiembre. Así, se siguen dando "importantes episodios de temperaturas atípicas en periodos fundamentales para el olivo", mientras que las lluvias "vinieron a comienzos de año, pero se han quedado ahí".

"Necesitamos esas ansiadas precipitaciones que hagan recuperar la cara que tiene actualmente el campo, sobre todo en el secano que es predominante, donde podemos encontrar ya aceituna arrugada y cayéndose", ha comentado Cózar.

Así las cosas, ha incidido en que serán las condiciones climáticas las que condicionarán la producción "y, por tanto, el acierto o no del aforo". Algo que ya se pudo "comprobar, por desgracia, en la pasada campaña, cuando la producción final fue menor de la aforada en principio".

PRECIOS

A ello, ha sumado una "magnífica" comercialización, en la que ya se ha "vendido todo el aceite producido en la pasada campaña" y todavía queda por saber los datos de septiembre. De este modo, se llegará a la próxima cosecha con un enlace bajo.

De ahí que el secretario general de UPA Andalucía haya defendido que los precios deben recuperar la tendencia al alza: "Teniendo en cuenta que no habrá una gran cosecha, no hay razón alguna que justifique el precio que estamos percibiendo los olivareros, sobre todo en el olivar tradicional. Las cuentas ya no nos salen, pero en ningún modelo de cultivo, ni siquiera en los superintensivos", ha declarado.

Al respecto, ha confiado en que "el sector sea lo bastante maduro para no dejarse arrastrar por intereses especulativos que nada tienen que ver con los intereses generales de los olivareros" y que los precios comiencen a repuntar hacia los cinco euros que estiman "clave para cubrir los costes de producción en el olivar tradicional y obtener rentabilidad".

ALTA DISPONIBILIDAD

En la misma línea se ha pronunciado el gerente y portavoz de Asaja-Jaén Luis Carlos Valero, quien ha recordado que hay que tener en cuenta "la posible incidencia de la climatología puede hacer" de cara al cumplimiento de las estimaciones del aforo.

No obstante, a la espera de contar con previsiones del resto del país y junto con el enlace entre campaña "por encima de las 350.000 toneladas" de aceite de oliva, ha apuntado a "una disponibilidad muy alta para el mercado" en la próxima campaña, de en torno a 1,6 millones de toneladas.

"Por lo tanto, va a ser muy importante que se ponga en marcha, por primera vez, ese artículo 167 bis, donde se va a obligar a una retirada de un porcentaje por todas aquellas entidades que se dedican a molturar aceite y, por lo tanto, a la fabricación de aceite. Y cuando digo a todas, todas, en la industria privada, cualquier tipo de almazara y cooperativas", ha subrayado.

En todo caso, Valero ha señalado fundamental que o se activen "mecanismos para comercializar muchísimo más aceite, mediante promoción y difusión de ese producto tan excelente" o "incrementar todo lo que es la eficiencia del cultivo", de modo que se puedan reducir unos costes de producción que son "muy caros" en Jaén y Andalucía.