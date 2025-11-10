'Origami', Premio Canal Sur en el Festival de Cortos contra la Violencia de Género de Jaén

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Origami' se ha hecho con el Premio Canal Sur a la Creación Audiovisual Andaluza en el Festival de Cortos contra la Violencia de Género de la Diputación de Jaén. Este trabajo es la ópera prima del director cordobés Álvaro León.

La periodista de la delegación de Canal Sur en Jaén, Beatriz Mateas, ha sido la encargada de entregar el galardón al director, que estuvo acompañado de Sofía Allepuz, protagonista de la cinta con tan solo 9 años.

'Origami' es un corto de tres minutos y 36 segundos que a través de un solo plano secuencia muestra la angustia y el impacto emocional que un entorno violento puede causar en la infancia. Narra la historia de Lucía, una niña que juega con su madre en su dormitorio y cuya felicidad se apaga cuando llega su padre y mantiene una violenta discusión con su madre.

Este premio de Canal Sur se suma a la docena de reconocimientos obtenidos en los principales festivales nacionales e internacionales de cortometrajes, entre ellos el Premio Fugaz a Mejor Cortometraje Breve, considerado como el Goya de los cortos, o su inclusión en la competición oficial en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección 'Cortometrajes Loterías'.

El palmarés de esta edición lo completan 'El cuento de una Noche de verano', que se ha alzado con el primer premio del festival, 'Abril, hoy no es invierno', que ha ganado el segundo premio, 'Corre Adela', premio a la mejor directora y 'Play', premio especial del jurado. Además, el corto 'Me quiere, no me quiere' que ha ganado el Premio Jaénicola, fuera de la competición oficial.

El Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género es un certamen calificable para los premios Goya organizado con motivo del Día internacional para la Erradicación de la violencia contra la Mujer. Este año se han recibido más de 280 trabajos procedentes de todo el territorio nacional.