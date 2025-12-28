La Orquesta de Córdoba celebra la llegada de 2026 con su concierto de Año Nuevo junto a la soprano Auxiliadora Toledano

La Orquesta de Córdoba celebrará la llegada de 2026 con su tradicional concierto de Año Nuevo, una cita imprescindible que este año propone un diálogo entre el patrimonio lírico español junto a la soprano Auxiliadora Toledano como protagonista. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

La Orquesta de Córdoba celebrará la llegada de 2026 con su tradicional concierto de Año Nuevo, una cita imprescindible que este año propone un diálogo entre el patrimonio lírico español junto a la soprano Auxiliadora Toledano como protagonista y los grandes clásicos de la tradición centroeuropea. El concierto, con entradas agotadas, tendrá lugar los días 1 y 2 de enero a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con un programa de contrastes y celebración que unirá la Zarzuela y el Vals Vienés.

Según detallan desde la formación orquestal, la velada comenzará con un homenaje a la esencia de la música española. El público podrá disfrutar de la energía festiva de Tomás Bretón con el preludio de 'La verbena de la Paloma', seguida por el ingenio de Federico Chueca en piezas como el popular 'Vals de la bujía' de 'Luces y sombras' y el preludio de 'La alegría de la huerta'. El toque internacional con alma hispana llegará de la mano de Ernesto Lecuona y su emotiva romanza de 'María la O', junto a la vibrante rapsodia 'España' de Emmanuel Chabrier. La tradición vienesa y el exotismo francés.

Como es habitual en estas fechas, la familia Strauss será protagonista. El programa incluye las polkas '¡O esto o lo otro!' y la trepidante 'Jockey-Polka', así como el luminoso vals 'Voces de primavera'. No faltará el broche de oro con el emblemático 'El Bello Danubio Azul', convertido en el himno universal de la esperanza para cada nuevo año.

El programa se completa con la espectacular y rítmica 'Bacanal' de la ópera 'Sansón y Dalila' de Camille Saint-Saëns y la seductora aria de Franz Léhar, 'Mis labios besan con tanto ardor' (Giuditta).

LA SOPRANO

En concreto, la soprano Auxiliadora Toledano, nacida en Córdoba y Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras en 2013, debutó con 'Doña Francisquita' (A. Vives) junto a Josep Bros en el centenario del Palau de la Música Catalana en Barcelona (2008).

Desde su debut ha cantado en la Ópera Garnier (París), Wiener Kammeroper (Viena), Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Teatro Real (Madrid), Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Florencia), Accademia Santa Cecilia (Roma), Ópera de Budapest, LA Opera (Los Ángeles), entre otros.

Dirigida por Riccardo Muti, Alberto Zedda, Jesús López Cobos, Ingo Metzmacher, J. Ramon Encinar, Plácido Domingo, Lluís Pasqual o La Fura dels Baus, entre otros. Ha sido galardonada en los concursos internacionales más destacados, participando en los proyectos de grabación de proyectos exclusivos. Recientemente ha participado en el XI Festival Música en Segura interpretando Vivaldi junto a La Ritirata y en la XVII Cumbre Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Córdoba, interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, junto a la Orquesta de Córdoba.

En 2023 fue nombrada Académica por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes en reconocimiento a su trayectoria. Ha grabado Orfeo et Euridice (DVD), Carmina Burana (CD) y las zarzuelas Viva Córdoba y El Puñao de Rosas (CD) y recientemente su primer álbum 'Dedicatoria' junto al pianista Julio Alexis Muñoz.