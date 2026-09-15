La Orquesta de Córdoba comienza el curso musical este jueves en el Teatro Góngora

Programa del concierto. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la dirección de Salvador Vázquez, la Orquesta de Córdoba ofrecerá su concierto de apertura de la nueva temporada este jueves, 17 de septiembre, a las 20,00 horas en el Teatro Góngora, con un programa que reunirá las 'Danzas húngara' y 'Variaciones Enigma' de Brahms y Elgar, respectivamente, junto a obras de Dvorák, Thaikovsky y Beethoven.

Según ha informado la formación musical en una nota, el jueves 15 y viernes 16 de octubre se celebrará en el Gran Teatro el primero de los conciertos de abono, 'Retrato invisible', con un programa que enfrentará el 'Triple concierto' de Beethoven a las 'Variaciones Enigma' de Elgar, con Giuseppe Gibboni, violín; Luka Coetzee, violonchelo y Gile Bae, piano, como solistas y la dirección de su titular, el maestro Salvador Vázquez.

El plazo para la adquisición de nuevos abonos, comenzará el día 19 hasta el 14 de octubre, también está disponible el abono familiar de 3 conciertos. Abono completo de 12 conciertos a celebrar los jueves, oscila entre los 96 y 259 euros; el abono mezzo, para seis conciertos a celebrar los viernes, de 45 a 122 euros y las localidades van de los diez a los 27 euros.

El abono familiar, por su parte, cuenta con un precio único de 19 euros para los tres conciertos. Las familias con bebés menores de dos años podrán solicitar una invitación (sin numerar) en la taquilla el día del concierto. Además, hay entrada gratuita para los acompañantes de personas con grado de discapacidad igual o superior al 65% (un acompañante).