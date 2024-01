La Orquesta de Córdoba estrena la obra 'Metaverso III', de Ferran Cruixent

CÓRDOBA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ofrece este jueves y viernes su quinto concierto de la temporada en el Gran Teatro con el estreno mundial de 'Metaverso III', obra de encargo al compositor barcelonés Ferran Cruixent que cuestiona la relación entre humanos y tecnología. Este estreno precederá la interpretación de la conocida 'Quinta Sinfonía' de Mahler, de carácter también existencialista.

Tal y como ha indicado la formación musical en una nota, Cruixent explica que, "personalmente, me encanta la poesía detrás de los humanos que se fascinan por la tecnología, en la frontera entre la utopía y la distopía y siempre con la voluntad de volar bien alto entre la realidad y el sueño".

"Vivimos en un tiempo en el que se pueden crear universos no reales que quieren ser distracción a la oscuridad de algunos humanos que querrían tenernos bajo su control o simplemente ganar ingentes sumas de dinero a nuestra costa. Detrás de la obsesiva fascinación tecnológica para mí existe una pérdida intrínseca de valores esenciales", ha afirmado.

La obra que se estrena esta semana es la tercera composición de Ferran Cruixent en su serie 'Metaversos', con una clara intención de conectar la creación musical de vanguardia con las nuevas tecnologías. Según explica, "ante este feudalismo tecnológico, musicalmente siempre busco adentrarme en un mundo litúrgico, ya que para mí el actual sistema de control humano tiene muchos paralelismos con la forma como la iglesia controlaba la moral humana".

"Paradójicamente --prosigue Cruixent--, la música litúrgica al final era la vía para llegar a un tránsito que te elevaba hacia el éxtasis, hacia el misticismo, hacia la parte más espiritual del ser humano y esta función de la música me apasiona, me eleva y me hace sentir plenamente humano porque trasciendo hacia lo Divino. Curiosamente, las realidad vistuales también ese poder espiritual de soñar, de irnos a un mundo de fantasía, de imaginar otros mundos."

Considerado como uno de los compositores españoles de máxima proyección internacional de su generación, Ferran Cruixent ha recibido este encargo de la Orquesta de Córdoba a través de la Fundación SGAE y la Asociación de Orquestas Sinfónicas Española AEOS. El concierto se completa con la interpretación de la 'Quinta' de Mahler en la segunda parte y dirigida por Pablo Rus Broseta.