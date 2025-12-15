La Orquesta de Córdoba lleva esta semana al Gran Teatro 'Tiempo de Paz'

Cartel del concierto 'Tiempo de Paz'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba celebrará este jueves y viernes en el Gran Teatro el cuarto concierto de la temporada que, bajo el título 'Tiempo de Paz' y sabor a Navidad, contará con Isabel Rubio como directora invitada y con el oboísta madrileño Ángel Luis Sánchez, que interpretará una de las mejores composiciones para oboe del siglo XX.

Según ha indicado la formación en una nota, abre el programa 'La Obertura de Navidad', del compositor alemán de origen prusiano Otto Nicolai, una pieza orquestal breve, sin recovecos y emocionalmente rica, que transita de lo solemne a lo alegre con la presencia final del coro como símbolo y esencia de la Navidad.

La partitura dibuja una serie de variaciones del coral luterano 'Vom Himmel hoch, da komm ich her', en el que el trasfondo protestante, tan alemán, deja su huella con una elegancia y sobriedad que colocan a esta pieza pastoral en un lugar de honor del repertorio navideño de muchas orquestas centroeuropeas.

A continuación llegará la interpretación junto al solista Ángel Luis Sánchez del célebre 'Concierto en re mayor, op. 144 para oboe', de Richard Strauss. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Richard Strauss compuso su 'Concierto en re mayor, op. 144' para oboe y pequeña orquesta clásica: dos flautas, dos clarinetes, dos fagotes, corno inglés, dos trompas y una sección de cuerda reducida.

Los asistentes estarán ante un Strauss ya en sus últimos años de vida que, en un principio, no aceptará de buen grado la idea, sugerida por un soldado norteamericano, John de Lancie --oboísta en Pittsburgh y años más tarde en Filadelfia-- de componer un concierto para oboe. Una realidad que se hará palpable tras varias visitas del soldado a la casa del compositor en Garmish (Alemania), con una obra bellísima, luminosa y repleta de esperanza a pesar de los tiempos trágicos de la posguerra.

Cerrará esta velada musical, 'La suite de concierto de El lago de los cisnes', esta obra destila la magia del primer gran ballet de Tchaikovski, una obra maestra que transformó la música para danza en un género sinfónico de primer orden.

La pieza es célebre por su riqueza melódica y su intensidad dramática. Incluye números icónicos como el emotivo 'Vals' del acto I y la universalmente reconocida 'Danza de los cisnes', demostrando la habilidad inigualable de Chaikovski para evocar paisajes sonoros, elegancia cortesana y una profunda carga emocional. Esta suite es un viaje musical imprescindible a través del romanticismo y la fantasía.