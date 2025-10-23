Orquesta Filarmónica de Málaga rinde homenaje al compositor jiennense Emilio Cebrián en el Teatro Infanta Leonor de Jaén

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Infanta Leonor ha acogido esta tarde, como parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar el 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén, el concierto a cargo de La Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida para esta ocasión por la directora linarense Lucía Marín, y que ha pretendido ser un homenaje al compositor jiennense Emilio Cebrián. El concierto, en esta ocasión, cuenta con el respaldo de la Diputación de Jaén.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, a él ha asistido la concejala de Políticas de Igualdad y Educación, Eva Funes, quién ha valorado la oportunidad de disfrutar de una orquesta de esta categoría bajo la dirección de la linarense Lucia Marín, "una de las pocas directoras de orquesta del panorama musical español y que par esta ocasión se pone al frente de una de las orquestas más prestigiosas de Andalucía".

Emilio Cebrián es uno de los compositores más significativos de la historia musical de Jaén. Sus pasodobles, marchas y poemas sinfónicos forman parte del imaginario colectivo de la provincia, y su legado perdura en los repertorios de bandas y agrupaciones de todo el país.

En la primera parte del concierto, la orquesta ha interpretado las piezas "Suspiros de España" del marteño Antonio Álvarez y la "Suite Sinfónica de Curro el de Lora" de Francisco Alonso. La segunda parte del mismo, dedicado al músico de la capital, ha consistido en el estreno absoluto en su versión orquestal de las obras "Acuarelas Campesinas" y "Una noche en Granada" del Maestro Emilio Cebrián.