La Orquesta Mondragón y Jaime Urrutia encabezarán este fin de semana la octava edición del Otura Rock Fest

OTURA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Orquesta Mondragón y Jaime Urrutia --que formó parte del grupo de rock Gabinete Caligari-- encabezarán este fin de semana la octava edición del Otura Rock Fest, un festival organizado por la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Otura (Granada) que se celebrará entre los próximos días 22 y 23 de agosto en el Parque de la Estación de dicho municipio.

Se trata de "uno de los festivales de rock más destacados de toda el área metropolitana de Granada", según ha puesto de relieve el Ayuntamiento de Otura en una nota sobre este evento cuyos conciertos tendrán lugar al aire libre, en el Parque de la Estación, y serán "completamente gratuitos".

De este modo, este próximo viernes día 22 abrirán el festival las actuaciones de Lobos Negros, Carmencita Calavera, Gato Ventura y la Orquesta Mondragón, mientras que el sábado 23 será el turno de Arena Polar, Nat Simons, Señor Pálido y Jaime Urrutia.

El alcalde de Otura, Nazario Montes; el promotor del festival, Javier Fernández Ortiz, y miembros del equipo de gobierno local han presentado este martes la octava edición del Otura Rock Fest, "un festival que se ha convertido sin duda en todo un referente en el área metropolitana por la gran calidad de su programación, y que es un auténtico orgullo para nuestro municipio dada la calidad de su programación año tras año", según ha destacado el primer edil.

Además, durante esos días habrá actividades paralelas relacionadas con la literatura y el rock, como la presentación de los libros de Agustín Torralba y César Zappa.

El alcalde ha remarcado que el Ayuntamiento de Otura "ha preparado una completa programación de verano, para todos los gustos y edades, y animamos a todo el mundo a disfrutar de ella".