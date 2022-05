La Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas de Córdoba participa en la 17ª Bienal de Música ONCE en Aragón

La Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas - ONCE

CÓRDOBA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas, promocionada por la ONCE en Córdoba, participará en la 17ª Bienal de Música ONCE ('#BienalMúsicaONCE') que, entre el 2 y el 5 de junio, recorrerá siete ciudades y localidades de Aragón.

Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, Ciudad de los Califas ofrecerá su primer concierto 'La ONCE canta a Huesca', el viernes 3 de junio, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, junto al coro Fermín Gurbindo, de ONCE Madrid.

En esta primera parada, de la mano de los cordobeses, el público disfrutará de bandas sonoras icónicas como 'La vida es bella', 'El padrino' o 'El golpe', mientras que, por su parte, el coro interpretará temas de géneros tan variados como el góspel o arias clásicas, entre otros. Ambas agrupaciones cerrarán con el 'Canto a la Libertad', de José Antonio Labordeta.

Al día siguiente, el sábado 4 de junio, la orquesta llevará su 'Música de película' hasta el Teatro Capitol de Calatayud, donde el sonido de los laúdes, las bandurrias, los contrabajos y las guitarras acompañarán este recital que forma parte ya de la esencia de las Bienales de Música de la ONCE. Como broche final al concierto, la joven artista aragonesa Rocío López Laborda cerrará con el 'Canto a la Libertad', que interpretará junto a Ciudad de los Califas.

También participará en el concierto de clausura 'La ONCE canta a Zaragoza', el domingo 5 de junio, en el Auditorio de la capital, junto al resto de grupos participantes en la Bienal y varios de los artistas del Programa de Promoción Artística de la ONCE.

La Orquesta Ciudad de los Califas nació en la ONCE en el año 1941. Su trayectoria está jalonada con importantes recitales en un amplio número de ciudades de nuestro país, y ha participado en todas las Bienales de la ONCE celebradas desde el año 1988. Es una de las orquestas de plectro más destacadas a nivel nacional y desde su fundación ha obtenido importantes premios en los concursos musicales organizados por la ONCE y otras entidades públicas y privadas.

Actualmente tienen tres discos publicados. Forma parte de la Asociación Cultural de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Andalucía (Aacuc), la cual se crea con la finalidad de fomentar las actividades artísticas y culturales en el ámbito de las personas ciegas y con deficiencia visual grave usando la cultura como instrumento de inclusión social.

Su director, Rafael Romero, es profesor superior de instrumentos de púa (bandurria, laúd y mandolina) por el Conservatorio Superior de Música de Murcia y dirige la Orquesta desde el año 1991. A lo largo de su amplia trayectoria ha estado al frente de numerosas agrupaciones musicales entre las que destacan la Orquesta de Plectro del Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena o el Real Centro Filarmónico Guadiato y Sierra. En la actualidad ejerce como docente de música en colegios y centros universitarios.

La 17ª Bienal de Música ONCE recorrerá, a lo largo de cuatro días, siete ciudades y localidades de todo Aragón, de la mano de un amplio y variado cartel de grupos y artistas con ceguera o baja visión, más de 200 músicos, de diferentes estilos musicales, promocionados por la ONCE, que ofrecerán once conciertos en total.

Con sede en Zaragoza, la Bienal, cuya inauguración será en Teruel (el 2 de junio) y la clausura en la capital aragonesa (el día 5), llegará, además, hasta Huesca, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Alcañiz y Borja.

NOVEDADES

Esta Bienal de Música ONCE, que vuelve a la región después de que tuviera que ser aplazada en 2020 a consecuencia de la pandemia, mantiene la esencia inicial con la incorporación al programa de destacadas novedades con respecto a las ediciones anteriores.

La principal de ellas es la participación de diversos artistas con discapacidad visual, promocionados por la ONCE, que bien como solistas o bien como integrantes de diferentes formaciones musicales ofrecerán un variado repertorio de estilos musicales. A ellos se suman las corales y la orquesta, que tradicionalmente están presentes en todas las Bienales de Música ONCE.

El Cuponazo de la ONCE del viernes 3 de junio llevará la imagen de la 17ª Bienal de Música ONCE, gracias al cual, a través de los trece millones y medio de cupones que la Organización pondrá en circulación para el sorteo de ese día, Aragón llegará a todos los rincones de España.