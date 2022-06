La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE participa en el 71º Festival de Granada

GRANADA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este domingo un concierto en la 71ª edición del Festival de Granada, en el que interpretará la 'Sinfonía número 3' de Gustav Mahler, bajo la batuta de su director titular Pablo González, en el Palacio de Carlos V, con la participación de la contralto solista Wiebke Lehmhkul y el Coro infantil Elena Peinado.

Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE y el concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica y se grabará para emitirlo en 'Los conciertos de La 2'.

El compositor bohemio Gustav Mahler (1860-1911) escribió su 'Tercera Sinfonía' entre 1893 y 1896, pero no se estrenó hasta 1902, una obra de grandes dimensiones y 100 minutos de duración que también es conocida como 'El sueño de una mañana de verano' y está inspirada, sobre todo en su primer movimiento, en la Naturaleza, la llegada del verano en forma de marcha avasalladora.

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, acompañada por el Coro Infantil Elena Peinado y con la contralto Wiebke Lehmhkul como solista, interpretará los seis movimientos de esta obra: 'El despertar de Pan. El verano hace su entrada', 'Lo que me dicen las flores del prado', 'Lo que me dicen los animales del bosque', 'Lo que me dice la noche (el hombre)', 'Lo que me dicen las campanas de la mañana (los ángeles)' y 'Lo que me dice el amor'.