El otoño llega lleno de magia y música en todos sus estilos a los teatros de Córdoba

Archivo - Un concierto en el Teatro de la Axerquía. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) inicia la programación de octubre con música, la gran protagonista de este mes. En sus diferentes versiones: clásica, lírica, jazz, en formato musical, pop, rock andaluz y piano. Los espectáculos musicales programados y la magia van a hacer disfrutar a todo aquel que se acerque a los teatros municipales.

Según han destacado desde el IMAE, este viernes en el Teatro de la Axerquía se puede disfrutar de una fascinante combinación de orquesta sinfónica y DJ para interpretar temas de Coldplay, Daft Punk y Pont Aeri, de la mano de la DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra.

A la vez en el Gran Teatro, el actor y dramaturgo Rafael Alvarez, 'El Brujo', presenta 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', espectáculo basado en la obra de Yogananda que lleva el mismo título y en fragmentos de otro espectáculo presentado por 'El Brujo' hace 15 años sobre el Evangelio de San Juan. El estilo es deudor una vez más del trabajo teatral del gran maestro Darío Fo, combinando el humor, la gestualidad, el sonido, el silencio y la palabra como los antiguos juglares del medievo. Dario Fo ya lo hizo en los evangelios gnósticos en su obra 'El misterio bufo'. 'El Brujo' hace ahora una versión del "mismo misterio" en torno al que giran las grandes preguntas de las que se ha hecho siempre eco el arte del teatro.

Con motivo de su 40 aniversario el Coro de Ópera de Córdoba, junto a la Orquesta de Córdoba y el IMAE celebra esta efeméride poniendo en escena una obra cumbre de la lírica española, Marina, los días 9 y 11 de octubre en el Gran Teatro, poniendo así el colofón a un año intenso y brillante que resume ampliamente su versatilidad. Esta obra originalmente zarzuela de Francisco Camprodón, gracias a Emilio Arrieta adquiere nueva estructura operística, beneficiándose del arte más maduro y evolucionado del autor.

'El Arrebato' regresa a la Axerquía este sábado, con 'El Viaje Inesperado', para presentar su último trabajo discográfico, un álbum en el que el artista ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón. 'El Viaje Inesperado' respira frescura, madurez y emoción, y ya son muchos quienes lo señalan como uno de los trabajos más destacados de su carrera. En esta nueva etapa artística, 'El Arrebato' se atreve con nuevos ritmos y matices musicales sin renunciar a su estilo inconfundible, apostando por una energía renovada y una frescura contagiosa capaz de sorprender tanto a sus seguidores de siempre como a nuevos públicos.

LA MAGIA

El ciclo La Magia está en Córdoba vuelve los días 16 y 17 de octubre con una nueva edición, consolidando la magia dentro de la programación de los teatros de Córdoba con dos espectáculos en el Teatro Góngora y Gran Teatro, respectivamente. Toni Bright, uno de los mentalistas más prestigiosos de España, inaugura el ciclo con 'Creer, reir y soñar'. Un espectáculo donde los niños se lo pasan como adultos y los adultos vuelven a ser niños. El plan perfecto para los amantes de la magia.

La segunda cita será 'Por arte de magas'. Tres de las mejores magas de la escena actual se unen por primera vez sobre el mismo escenario para firmar un espectáculo sin precedentes en España. Dania Díaz, Amelie y Lola Mento, tres nombres reconocidos en la magia internacional, presentan juntas sus mejores ilusiones en un show a seis manos donde conviven apariciones, desapariciones, mentalismo y magia de cerca. Todo ante los ojos de un público que quedará alucinado con su magia.

Ese mismo fin de semana el Teatro de la Axerquía será testigo de la despedida de los escenarios del emblemático grupo cordobés de rock andaluz Medina Azahara con 'Hasta siempre Córdoba'. Con las localidades agotadas para su último concierto el sábado 17, quedando las últimas localidades para el viernes 16.

El ya clásico ciclo que convoca al público familiar los domingos en el Teatro Góngora, Vamos al teatro, inicia su temporada el 18 de octubre con Cateura, de la mano de la Compañía Alas Circo Teatro. Un espectáculo que invita a la reflexión sobre nuestro impacto en el planeta y a la lucha por construir un mundo más sostenible y más amable. Pensada para todos los públicos, en la que a través del circo, la música, la manipulación de objetos y el movimiento acrobático, se pone de manifiesto la travesía de los desechos, desde su origen en los hogares y las calles hasta su destino en los vertederos y los océanos.

Para los amantes de los musicales, del jueves 22 al domingo 1 de noviembre, en el Gran Teatro, podrán ver un nuevo y deslumbrante musical que revive la increíble historia real de Harry Houdini, el ilusionista y 'showman' más famoso de todos los tiempos. El primer espectáculo que une un gran 'show' de magia con un musical de gran formato, 'Houdini, El musical'.

JAZZ Y PIANO

Una de las citas más consolidadas del otoño cordobés, Qurtubajazz, llega al Teatro Góngora en su doceava edición, con la trompetista y cantante Andrea Motis. Acompañada desde sus inicios del guitarrista Josep Traver, en esta ocasión se les une el contrabajista siciliano Giuseppe Campisi, haciendo que el repertorio se expanda a otros géneros, desde el 'country' y el blues hasta la música de cantautores y el legado brasileño. Una cita ineludible para los amantes de este género, para la tarde noche del 22 de octubre.

La temporada del auditorio al aire libre más querido por los cordobeses, finalizará el fin de semana del 23 y 24 de octubre. El viernes, Malú con más de 25 años de carrera, 14 álbumes de estudio y millones de discos vendidos, la artista madrileña se ha consolidado como una de las voces más importantes y queridas del pop español. El directo en Córdoba promete emoción, intensidad y un recorrido por canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. El sábado, el Coro Gospel de Córdoba, realizará su ya tradicional concierto solidario en favor de la asociación de Familias Necesitadas con la IV Gala Tributos y amigos con Anfane.

El mes en los teatros de Córdoba lo cerrará el XXIV Orozco Piano Festival con el concierto de Vadym Kholodenko. Combinando un pianismo de gran intensidad, una amplitud de repertorio sin igual y un nivel de refinamiento interpretativo que asciende a los reinos de la poesía, el pianista ucraniano se erige como un artista como pocos se han visto en el mundo desde los grandes pianistas de la Edad de Oro.

En el compromiso del IMAE por hacer accesible la cultura a todos los cordobeses dispone de diferentes descuentos para mayores de 65, jóvenes hasta 30 años y demandantes de empleo, personas con un grado de discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales y para estudiantes y profesorado vinculados a las artes escénicas. Las entradas están disponibles en 'http://teatrocordoba.es/', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.