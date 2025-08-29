Otura (Granada) celebra este fin de semana su VIII Festival Flamenco en el Parque de la Estación

VILLA DE OTURA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El Festival Flamenco Villa de Otura llega a su octava edición este fin de semana en este municipio del área metropolitana de Granada, con actuaciones desde este viernes que incluyen a artistas como Iván Centenillo o, ya este sábado, Tatiana Garrido, y que llegan para poner el broche de oro al mes de agosto.

"Este fin de semana volveremos a celebrar nuestro Festival Flamenco Villa de Otura, que tendrá como escenario el Parque de la Estación con entrada gratuita", ha destacado el alcalde otureño, Nazario Montes, en una nota de prensa en la que ha agradecido su labor al productor del evento, José Manuel Cañizares.

Montes ha estado acompañado en la presentación de esta cita cultural del concejal de Cultura de Otura, Salvador Torres, quien ha animado a todos los granadinos "a disfrutar de este festival, que cada año cuenta con más nivel y es una cita obligatoria en el verano" del municipio.

La octava edición del Festival Flamenco de Otura tendrá como artistas invitados a Iván Centenillo, Lucía Leiva y Adrián Sánchez y su cuadro flamenco, este viernes, y a Antonio de la Luz, Manuel Heredia y Tatiana Garrido y su cuadro flamenco, este sábado. Las actuaciones comenzarán ambos días a las 22,00 horas.