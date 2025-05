Pacheco ve "mal" fragmentar proyectos de plantas solares, pero incide en que la Junta no promueve y solo tramita

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la fragmentación de proyectos de plantas solares para evitar su tramitación como megaplantas es algo que "está mal". De esta forma, el consejero ha defendido que "los proyectos se deben tramitar de acuerdo a la potencia real que tienen".

No obstante, ha incidido en que la Junta de Andalucía "en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de la ley, una ley que por cierto si no gusta lo que hay que hacer es cambiarla en el Congreso de los Diputados, seguirá tramitando" los proyectos que se presenten.

"La Junta de Andalucía no impulsa ningún proyecto ni promueve ningún proyecto, la Junta de Andalucía tramita los proyectos que la ley le encomienda, insisto, aquellos que son menores de 50 megavatios en el territorio en busca del interés general y de ese equilibrio que creo que todos deseamos", ha afirmado el titular de Agricultura a preguntas de los periodistas durante su visita en Jaén a Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

De esta forma, se ha referido a proyectos de energías renovables como los fotovoltaicos planteados en Lopera (Jaén) y otros municipios cercanos y que han suscitado el rechazo de los olivareros por conllevar expropiaciones y pérdida de olivos, así como de otros sectores sociales, además de la creación la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

"La Junta de Andalucía solo tramita los proyectos fotovoltaicos menores de 50 megavatios, por lo tanto, todas las que son calificadas como megaplantas las tramita el Gobierno de España", ha dicho el consejero.

Ha añadido que se debe "tomar perspectiva" acerca de la situación que se está dando. El titular andaluz de Agricultura ha dicho entender "perfectamente" la preocupación de los agricultores, del mismo que también entiende "la necesidad que tiene nuestro territorio de ser soberano energéticamente, de abordar la descarbonización de nuestra industria, de avanzar hacia el futuro en apoyo a las energías limpias".

Por eso ha manifestado que "en el equilibrio está la virtud". "Las plantas fotovoltaicas no van a acabar con el olivar de Jaén ni con el olivar de Andalucía, eso no va a suceder, eso, de hecho, no está sucediendo bajo ningún concepto", ha dicho el consejero.

Según Fernández-Pacheco, "el mejor escaparate" de ello es Expoliva, donde se demuestra que "el olivar es la columna vertebral de Andalucía, es la esencia de nuestro paisaje común como andaluces y además es el medio de vida de cientos de miles de familias de Andalucía".