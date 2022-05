Pacma critica las trabas para denunciar la muerte de gatos callejeros en una zona residencial de la ciudad de Jaén

JAÉN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (Pacma) ha criticado las trabas a las que han tenido que hacer frente para denunciar las muerte de gatos callejeros en una de las zonas residenciales de la capital jiennense.

Según se ha indicado desde Pacma, una voluntaria acudió el pasado 17 de mayo a la llamada de una vecina del Puente Jontoya, en Jaén capital, que comunicó la muerte de cuatro gatos, posiblemente envenenados. En el lugar había otros tres gatos, aún vivos, siendo uno de estos una cría de mes y medio.

Los animales, según ha informado Pacma en un comunicado, pertenecían a una colonia controlada de la zona y que "se encontraban agrupados en un mismo lugar con posibles signos de muerte violenta".

Desde Pacma se incide en que "producir la muerte a animales domésticos es, según el Código Penal, un acto constitutivo de delito", de ahí que las voluntarias procedieron a poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido con el fin de que acudiesen a comprobar la veracidad de los hechos y así iniciar las pertinentes diligencias.

"La primera llamada fue a la Guardia Civil, que aseguró no tener patrullas disponibles y estar 'muy ocupados', derivando a la denunciante a la Policía Local, que tampoco acudió a la llamada porque "los hechos denunciables no eran de su competencia". De esta forma, remitieron a la voluntaria a la Policía Nacional que respondieron con que "tampoco tenían tiempo ni patrullas".

Finalmente, la voluntaria del Partido Animalista acudió directamente a denunciar en el Juzgado de Guardia, pero este se encontraba cerrado, por lo que tuvo que enviar telemáticamente tanto la denuncia como los vídeos y fotos.

Pacma ha lamentado la "odisea" por la que tienen que pasar la ciudadanía para denunciar delitos por maltrato animal, encontrándose "sistemáticamente con negativas por parte de los cuerpos de seguridad que, por su lado, sostienen que no tienen recursos ni tiempo para atener este tipo de avisos y denuncias".

"La gente no denuncia porque no sabe cómo hacerlo. Llaman a un sitio y le derivan a otro, le dicen que llame más tarde, que no tienen competencias, que no se puede hacer nada, que no tienen patrullas, que no merece la pena, y finalmente el ciudadano, cansado, no interpone la denuncia, o al menos no correctamente, porque no se le ha facilitado esa posibilidad ni la información que necesita", han manifestado desde el Partido Animalista.

Pacma ha insistido en que todos los cuerpos de seguridad pueden recoger denuncias y luego deben derivarlas según competencias, y que si es un problema de falta de medios y capacidad, entonces "habrá que sentarse a evaluar si las cosas se están haciendo bien y si se está garantizando el cumplimiento de la Ley".

Pacma se encuentra a la espera de respuesta por parte del Juzgado de Guardia, que habría habilitado una dirección de correo electrónico para recibir las denuncias. "Ahora queda esperar a que esto se investigue y que quienes se creen con la impunidad de envenenar gatos no continúen haciéndolo, pero para ello necesitamos que tanto los cuerpos de seguridad como la Justicia se impliquen y hagan cumplir la Ley", concluye la formación.