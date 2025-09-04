El Palacio de Congresos de Córdoba inaugura la exposición 'Reflejos del Inconsciente', de Natalia Revelles

La artista en la inauguración de la exposición. - PALACIO DE CONGRESOS

El Claustro Superior del Palacio de Congresos de Córdoba ha acogido este jueves la presentación oficial de la exposición 'Reflejos del Inconsciente' de la artista cordobesa Natalia Revelles López, cuyo acto de inauguración ha contado con la intervención del reconocido cirujano cardiólogo Manuel Concha, quien ha sido el encargado de realizar la presentación.

Tal y como ha indicado el espacio congresual en una nota, durante su introducción, Manuel Concha ha subrayado la "dimensión simbólica y emocional del trabajo de la artista", destacando su profunda vinculación con "el legado artístico de su familia".

Asimismo, ha recordado la figura del abuelo de la artista, el poeta y pintor Mario López, miembro del grupo Cántico y referente de la poesía cordobesa. Ha señalado cómo esa herencia, unida a la influencia de su madre, también pintora, ha marcado el recorrido vital y artístico de Natalia Revelles.

"Con esta entrañable muestra, Natalia pretende rendir homenaje a la figura de su abuelo, invitándonos a la reflexión sobre el tiempo y la memoria, y estableciendo un puente entre la tradición poética y la innovación visual", ha señalado Manuel Concha.

Por su parte, Natalia Revelles ha compartido con los asistentes el proceso creativo de su obra y los conceptos que articulan la exposición: identidad, inconsciente, percepción y memoria. La muestra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que la artista emplea pintura fluida, 'collage' y estampación para construir un lenguaje plástico que mezcla lo íntimo, lo emocional y lo simbólico.

Entre las piezas presentadas destaca una serie inspirada en los versos de Mario López, así como retratos de sus hijos, en los que estos han intervenido activamente en el proceso pictórico. La artista define su obra como "una búsqueda constante de conexión entre emoción, gesto y pensamiento", pues "crecer rodeada de arte y filosofía definió mi forma de ver el mundo y de expresarme".

La exposición 'Reflejos del Inconsciente' podrá visitarse en el Claustro Superior del Palacio de Congresos de Córdoba hasta el 31 de octubre.