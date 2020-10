Palacios acusa a Reyes de ser "la marioneta de Sánchez" pese a ser "el peor presidente que recordará este país"

JAÉN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios, ha mostrado su indignación ante "la poca clase política que demuestra una y otra vez el señor Reyes". Es "impresentable" que alguien del PSOE se atreva a decir la cantidad de "incongruencias" que ha soltado este sábado Reyes, cuando él "es la viva imagen, la personificación de una marioneta, el pinocho de la vida real, primero siempre a las órdenes de Susana Díaz cuando se encargó de recoger firmas en el Comité Federal para echar a Sánchez y ahora cambiando de bando siendo el fiel escudero de Sánchez, pese a ser el peor presidente de la historia de este país".

"Es indignante que Reyes no muestre vergüenza criticando a los demás cuando él es el primero que actúa conforme le dicen sus jefes, sin personalidad propia", de modo que "si Sánchez dice que quiere los ahorros de los ayuntamientos, allí está Reyes de recaudador; si Sánchez dice que hay que atacar a Casado, allí está Reyes ejerciendo de vocero", ha señalado que Palacio a través de un comunicado.

Palacios ha afirmado "sentirse ofendido, pero no por ser del Partido Popular sino como ciudadano de esta provincia, al ver la poca clase política de los socialistas", pues "en lugar de exigirle a Sánchez que como presidente de España, que no es poca cosa, asuma las riendas de esta pandemia, permitan que se haya lavado las manos".

"Quiero pensar que se limitan a leer su argumentario pero que en el fondo, como ciudadanos, como familiares y amigos de enfermos de Covid pues todos conocemos a alguien a quien este virus le ha tocado, están tan indignados como los demás ante un presidente de España que ha demostrado no estar a la altura de los españoles", ha añadido.

Por tanto, ha continuado, "quien debería coger el pico y la pala es Sánchez y Reyes", pues frente a un gobierno de la Junta de Andalucía "que, entre otras cosas, ya ha iniciado la ejecución de proyectos de la ITI, tenemos un gobierno de España que sigue sin decir ni pio de los 220 millones a los que se comprometió, y lo que es más grave, sin que el PSOE de Jaén se atreva a decir nada, para que luego traten a otros de marioneta".

Pero Palacios ha añadido que "no es de extrañar las críticas vacías de contenido" porque "a ver como un socialista se atreve a criticar a un presidente de Andalucía que ya ha iniciado los trámites para que Jaén tenga la Ciudad de la Justicia o la Ciudad Sanitaria, o el Conservatorio Superior de Música", todas ellas promesas que el PSOE "dejó durante años olvidadas en un cajón, mientras que su jefe Sánchez no solo no ha sido capaz de sacar adelante proyectos para esta provincia sino que ha abandonado a todo el país, con la cara dura de delegar en otros sus responsabilidades, mintiéndonos y aprovechándose de la pandemia para satisfacer sus intereses".

"Todo esto es bochornoso hasta para un socialista como Reyes porque cómo puede defenderse que un presidente de España no asuma ninguna responsabilidad en la gestión de una pandemia y una crisis como esta o que un presidente de España nos mintiera cuando nos decía que el estado de alarma se prorrogaba porque de no ser así había medidas que no se podían adoptar y ahora se hagan con una simple orden ministerial", ha dicho Palacios.

Por último el secretario popular ha mostrado su estupor al ver a Reyes "atreverse a hablar de corrupción cuando ha defendido la honestidad y honradez de Chaves y Griñán, los presidentes de los ERES, cuando ha usado la Faffe como agencia de colocación de del PSOE de Jaén, cuando ha defendido a Susana Díaz por encima de todo, cuando lo único que ha hecho por Andalucía ha sido hacerla famosa por casos de corrupción como el de Isofotón y porque los socialistas se fundían miles de millones de euros de todos los andaluces en caso de corrupción", ha concluido.