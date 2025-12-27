Palma del Río (Córdoba) despedirá el año 2025 con sus tradicionales 'Campanadas con naranja'

La localidad cordobesa de Palma del Río celebra el miércoles 31 de diciembre sus ya tradicionales 'Campanadas con naranja', una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de Palma del Río (EMPA) en colaboración con el Ayuntamiento. - EMPA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Palma del Río celebrará el miércoles 31 de diciembre, un año más, sus ya tradicionales 'Campanadas con naranja', una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de Palma del Río (EMPA) en colaboración con el Ayuntamiento palmeño.

Según destacan desde la asociación, estas singulares campanadas se llevarán a cabo a las 11,00 horas en la Plaza Mayor de Andalucía, todo ello con el objetivo de "vivir la última fiesta de la naranja del año".

Así, el evento contará con naranjas para todos, gracias a las asociaciones Palmanaranja, PalmaEcológica y Naranjas del Valle del Guadalquivir, así como la labor de las empresas que colaboran con la donación del producto haciendo posible esta actividad: Las Huertas, Zamexfruit, Guadex, Sunaran, Coare y Cítricos Iberia.

Además, todos los asistentes podrán disfrutar de la animación y baile de Salsa Quimbara, junto a pintacaras, globoflexia, colchoneta hinchable, música, sorteos de premios y "mucha alegría para celebrar el último día del año", resaltan desde la asociación.