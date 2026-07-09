Paradela asume el legado de Villamandos en Universidades con una macroconsejería que suma Industria y Energía

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela Gutiérrez, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jorge Paradela Gutiérrez (Sevilla, 1967) es el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, asumiendo el legado de José Carlos Gómez Villamandos, fallecido recientemente. Al que ha sido titular de Industria, Energía y Minas desde julio de 2022 le toca lidiar ahora con los rectores de las universidades públicas andaluzas, con los que hay aún varios frentes abiertos, que se resumen en un único punto: la financiación de estas instituciones públicas de educación superior.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, completó su formación en Insead (Fontainebleau), Wharton (Filadelfia), PDMA (California), IESE y en el Instituto Internacional San Telmo. Fue director general para Europa de Relaciones Corporativas de Heineken entre los años 2000 y 2021, multinacional cervecera donde desempeñó múltiples funciones: director de Innovación, director general en Canarias, director de Ventas en Andalucía Occidental, director de Operaciones Comerciales, director de Relaciones Corporativas en España y, desde 2018, director de Relaciones Corporativas para Europa.

Fue, asimismo, presidente de la Fundación Cruzcampo desde abril de 2015 hasta diciembre de 2020. Desde junio de 2021 hasta julio de 2022 ocupó el puesto de director general de Negocio del Sevilla FC. También ha sido socio fundador de Multinacionales por Marca España y presidente de la comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como primer presidente de Dircom en la región. Es patrono del Banco de Alimentos de Sevilla.