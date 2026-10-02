Paradela destaca la inclusión de cuatro ejes a planificación eléctrica, pero pide documentación para evaluar su alcance

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha advertido este viernes de que la falta de documentación tras la reunión del miércoles con el ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico impide evaluar en profundidad la nueva planificación eléctrica y determinar cuántos de los 119 proyectos de envergadura que carecían de viabilidad con el borrador anterior podrán desarrollarse.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de los nuevos fondos de capital riesgo de Andalucía Trade, Paradela ha explicado que el encuentro constituyó una "primera aproximación", aunque ha señalado que la Junta todavía no dispone de información sobre las posiciones de demanda, necesarias para analizar los puntos de acceso de los proyectos a la red.

"No podemos realizar un análisis todavía en profundidad porque no se nos ha entregado la documentación", ha manifestado el consejero, quien ha precisado que las valoraciones iniciales deben basarse en la información recabada directamente durante la reunión. Esta circunstancia impide también conocer en qué medida se corregirá la situación de "infradotación" de Andalucía, que, según ha indicado, cuenta con un 40% menos de red que la media peninsular.

No obstante, ha reconocido avances en la incorporación de infraestructuras reclamadas por la comunidad autónoma y los ha atribuido al trabajo desarrollado durante tres años por la Junta para trasladar propuestas "fundamentadas, sólidas y priorizadas". En concreto, ha señalado que se contemplan cuatro ejes estratégico sobre los que el Gobierno andaluz había insistido desde el inicio.

Entre ellos, ha destacado el eje Lancha-Peñarroya, vinculado al Valle de los Pedroches y al Guadiato, en Córdoba. Paradela ha señalado que, durante la presentación del anterior borrador en octubre de 2025, la Junta reclamó su inclusión por tratarse de una actuación respaldada por doce ayuntamientos, con apoyo social y cuyo trazado había sido previamente analizado desde el punto de vista ambiental y territorial.

También ha citado la incorporación de los ejes Puebla de Guzmán-Fuente de Cantos, Baza-Caparacena-Manzanares y Baza-Vera, todos ellos de 400 kilovoltios. Según ha explicado, el ministerio se ha comprometido a dar una consideración preferente a estas cuatro actuaciones para favorecer su tramitación con celeridad.

CINCO EJES FUERA Y UNA EJECUCIÓN QUE NO SUPERA EL 55%

Frente a estas incorporaciones, Paradela ha señalado que quedan fuera cinco ejes solicitados por Andalucía. Entre ellos figuran el cierre del anillo de Sevilla en 400 kilovoltios y la conexión Cartuja-Arcos, aunque ha explicado que ambas actuaciones se señalan para una planificación posterior a 2030, con el compromiso de avanzar en sus estudios de viabilidad.

También ha apuntado a la ausencia de actuaciones reclamadas en Málaga, en el Campo de Gibraltar y para el anillo de Córdoba. Asimismo, ha indicado que, de las ocho repotenciaciones solicitadas por Andalucía para ampliar la capacidad de infraestructuras existentes, se atienden tres.

El consejero ha subrayado además que el 40% de las actuaciones incluidas en el horizonte de 2030 procede de inversiones no ejecutadas o heredadas de la planificación anterior. En este sentido, ha reclamado agilizar las obras y ha advertido de que el grado de ejecución de la planificación que finaliza en 2026 no supera el 55% en Andalucía.

"La energía se ha convertido en un enorme factor limitante para el conjunto de España", ha afirmado, al señalar sus efectos sobre el desarrollo industrial, la construcción de viviendas y las nuevas oportunidades relacionadas con el hidrógeno y el almacenamiento energético. Por ello, ha pedido "cambiar el paso" en los procesos y procedimientos para evitar que este "cuello de botella" se prolongue.

Paradela ha recordado que las comunidades autónomas remitieron sus propuestas en marzo de 2024 y que todavía deben completarse los trámites de evaluación ambiental estratégica y aprobación de la nueva planificación, que el ministerio pretende culminar antes del 31 de diciembre. También ha rechazado presentar los avances como un trato preferente hacia Andalucía, al considerar que, con la información disponible, parecen proporcionales al aumento de la inversión estatal.

Frente a ello, ha reivindicado la contribución andaluza a la transición energética y ha señalado que la comunidad ha aportado de manera sostenida más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en España durante los últimos tres años y medio, porcentaje que ha situado en el 37% durante el primer semestre de 2026.

Sobre los proyectos que podrían beneficiarse de los ejes incorporados, ha destacado una iniciativa de almacenamiento mediante bombeo hidráulico reversible en el ámbito de los Pedroches y el Guadiato, con una inversión superior a 250 millones de euros. También ha señalado avances para proyectos vinculados al hidrógeno verde en Huelva y a la minería metálica en la faja pirítica, aunque ha insistido en que la falta de información sobre las posiciones impide precisar el alcance para todas las iniciativas.

En cuanto a las posibilidades de incorporar actuaciones pendientes, ha explicado que el ministerio trasladó la posibilidad de realizar modificaciones de aspectos puntuales de la planificación al menos cada dos años, así como cambios específicos para proyectos declarados estratégicos a escala nacional. "Estas planificaciones a seis años en las que, si no entras, te tienes que esperar seis años para ver si tu proyecto es viable, no tiene ningún sentido", ha sostenido.