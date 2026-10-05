Paradela: "Las elecciones generales llegan tarde, deberían haberse producido al menos dos años antes"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela una reunión. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha manifestado que las elecciones generales "llegan tarde", aunque "mejor tarde que nunca" y ha incidido en que la convocatoria electoral debería haberse producido "al menos dos años antes", ya que ha considerado que "un gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos debe convocar elecciones".

En declaraciones a los medios en un encuentro con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Paradela ha subrayado que "sin presupuestos no hay hoja de ruta, no hay forma de funcionar" y que "en Andalucía tenemos la suerte de tener un presupuesto disponible cada año el 1 de enero". En este sentido, ha criticado la incapacidad del Gobierno central para aprobar presupuestos, considerando que "es la ley fundamental de funcionamiento de cualquier administración".

Al hilo, el consejero ha hecho hincapié en que "la polarización y el enfrentamiento entre los españoles es algo que como sociedad no nos conviene". Paradela ha señalado que "es el momento de volver a trabajar por un futuro común, con una visión común, un proyecto de país común", y ha reclamado "un gobierno que se ocupe de solucionar problemas".

El consejero ha vinculado los avances económicos de Andalucía a la "creación de un clima de estabilidad" y a la "creación de un clima favorable a la inversión". Paradela ha subrayado que en el gobierno autonómico se trabaja con "mucho espacio para la gestión", algo que ha considerado fundamental para el progreso.

Por último, el consejero ha reiterado su postura sobre la convocatoria electoral, considerando que "que haya elecciones es algo saludable".