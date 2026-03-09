Paradela ve "positiva" la suspensión de la huelga en Hitachi y llama a abordar la solución con "discreción"

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante una visita a la planta de Hitachi Energy, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha afirmado este lunes que "la desconvocatoria de la huelga" por los sindicatos en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba "es una noticia positiva" y ha señalado, respecto a la negociación del convenio colectivo para dicha planta que, por su "experiencia", entiende que "hay que trabajar con discreción, con mucha determinación, con mucha firmeza y voluntad", y "lo último, las fotos y las notas de prensa".

En declaraciones a los periodistas, Paradela, que ha intervenido, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, en un encuentro para analizar la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía (LEPA), ha señalado, sobre el conflicto laboral en Hitachi Energy, que "en estas situaciones hay que actuar siempre de espaldas a los focos, tratando de quitar elementos de tensión innecesarios, para que las negociaciones y los puntos de encuentro avancen".

Por esta razón, según ha precisado, este mismo lunes, a las 14,00 horas, Paradela, junto con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, mantendrán una "reunión con la alta dirección de la compañía", en concreto "con el CEO de la compañía", y también "estarán las personas claves alrededor de la mesa, para conseguir avanzar en esos puntos de encuentro".

A juicio del consejero de Industria, "esa es la forma de abordar estas situaciones, y podría decir ejemplos de otros sectores, de sectores concretos y de empresas concretas" donde las soluciones han llegado gracias a la negociación "fuera de los focos", subrayando que esa es la "forma de abordar" estos conflictos por parte de la Junta, "con discreción y firmeza, y lo último, las fotos y las notas de prensa".