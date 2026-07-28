El Parador de Córdoba se incorpora a la red de Puntos Violeta para ser espacio seguro contra violencia machista

Asistentes al acto de colocación de la pegatina de Punto Violeta en el Parador de Córdoba. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, y la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, han participado este martes en el Parador de Córdoba en el acto de colocación de la pegatina que acredita a este establecimiento como Punto Violeta, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad para fomentar la creación de espacios seguros frente a las violencias machistas.

En el acto, que también ha contado con la presencia de la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, María Teresa Varón, la subdelegada ha destacado "la importancia de que instituciones y empresas se impliquen de forma activa en la prevención de la violencia contra las mujeres", subrayando que "la colaboración entre administraciones y entidades es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia machista".

Por su parte, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha resaltado que "la implantación de los Puntos Violeta refleja el compromiso de la hotelera pública con la igualdad y la lucha contra la violencia machista". "Queremos que cualquier mujer que entre en un Parador sepa que va a encontrar apoyo, comprensión y protección", ha expresado, para apostillar que "como empresa pública, tenemos la responsabilidad de ir más allá de la actividad turística y contribuir a construir una sociedad más igualitaria".

En este sentido, Sánchez ha enfatizado que "un Punto Violeta no es sólo un distintivo, sino el reflejo del compromiso de personas preparadas para escuchar, orientar y acompañar a quienes puedan necesitarlo".

Con motivo de esta incorporación, el Parador ha recibido los materiales que integran la iniciativa Punto Violeta. Entre ellos se encuentra la Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, que ofrece información sobre cómo identificar situaciones de violencia, cómo actuar ante ellas y qué recursos existen para las víctimas.

Asimismo, se han facilitado carteles y adhesivos con un código QR que permite acceder directamente a esta guía, con el objetivo de identificar el establecimiento como un espacio seguro donde cualquier persona pueda recibir información y orientación. La iniciativa se completa con distintivos para el personal implicado, reforzando su papel como punto de referencia para acompañar e informar a las mujeres que puedan necesitar ayuda.

TODOS LOS PARADORES

La incorporación del Parador de Córdoba a esta red supone un nuevo paso en el compromiso compartido entre las administraciones públicas y el sector turístico para promover entornos seguros y reforzar la prevención y sensibilización frente a las violencias machistas.

En Andalucía, los 16 paradores de la comunidad, incluido el de Córdoba, ya han iniciado los trámites necesarios para poner en marcha las correspondientes acciones formativas y avanzar en la implantación del Punto Violeta. Con este avance, Paradores continúa trabajando para que antes de finalizar el año todos sus establecimientos formen parte de esta red de espacios seguros y comprometidos frente a las violencias machistas.