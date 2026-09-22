El paraje afectado por el incendio de Los Guájares (Granada) recupera sus primeras 80 hectáreas cuatro años después

El paraje afectado por el incendio de Los Guajares recupera sus primeras 80 hectáreas - UNEI - PLANT FOR THE PLANET

LOS GUÁJARES (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El paraje afectado por el incendio forestal de la Sierra de los Guájares, el más grave ocurrido en 2022 en la provincia de Granada, ha comenzado cuatro años después su recuperación, con la reforestación de 25.000 plantas, en un proyecto liderado por la Fundación Plant_for_the_Planet y ejecutado por UNEI. Esta actuación ha permitido recuperar las primeras 81 hectáreas de las más de 5.000 que resultaron afectadas.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que señalan que los trabajos han tenido una complejidad por la orografía del terreno, a unos 1.500 metros de altitud. UNEI ha contado con un equipo de diez personas para llevar a cabo estas plantaciones.

Para acometer estas tareas se han utilizado dos miniexcavadoras de cadenas para la apertura de hoyos y medios manuales donde la pendiente es muy elevada, ante la imposibilidad de contar con otro tipo de maquinaria en este entorno.

La zona afectada por el incendio ha comenzado a ser repoblada con unas 25.000 plantas (concretamente, 24.469), entre las que destacan el pino carrasco, pino pinaster, encinas, coscojas, Rhamnus lycioides y lentisco. Todas las especies son autóctonas y, de hecho, unas 4.000 proceden del vivero propio que tiene UNEI en su sede del Cortijo de la Matanza.

"La preparación y la implicación del equipo humano que ha ejecutado el proyecto, el 100% con discapacidad, ha sido clave en esta iniciativa", según han añadido en el comunicado, donde, además, se precisa que será en los próximos meses cuando se podrá comprobar si las plantaciones han crecido correctamente y que "hasta el momento todo hace indicar que van a funcionar".

El director general de UNEI, Rafael Cía, ha destacado que "tras un verano tan complicado, marcado por los trágicos incendios forestales, este proyecto lanza un pequeño, pero significativo mensaje de esperanza, de que los bosques pueden tener una segunda vida".

La Fundación Plant-for-the-Planet España y UNEI han aplicado en este proyecto la experiencia adquirida de las sucesivas campañas de plantaciones del Anillo Verde de Granada, el proyecto para dotar de un cinturón verde al área metropolitana de la capital granadina.

Con esta misma filosofía de recuperación medioambiental con impacto social, en esta ocasión se ha pasado a un proyecto diferente, consistente en la recuperación de una zona afectada por un incendio forestal, atendiendo a la densidad arbórea que admiten los terrenos (unas 400 plantas por hectárea como máximo).

UNEI ha llevado a cabo este proyecto a través de su línea de negocio UNEI Natura, enfocada en el desarrollo de trabajos de paisajismo, jardinería, reforestación, conservación y adecuación medioambiental y creación y mantenimiento de pantallas verdes en parques renovables. A través de esta línea de actividad, UNEI cuenta con en torno a un centenar de proyectos activos en Andalucía y unos 200 empleos asociados.

UNEI es una empresa social andaluza sin ánimo de lucro líder en la inserción laboral de personas con enfermedad mental y otras discapacidades. Los socios mayoritarios de UNEI son Ilunion (Grupo Social ONCE) y la Fundación pública Andaluza para la integración de la Persona con Enfermedad Mental (FAISEM, perteneciente a la Junta de Andalucía).

La empresa genera en la actualidad 2.000 puestos de trabajo, un 87% con discapacidad y más del 50% con problemas de salud mental, ámbito en el que es referencia nacional y europea. De estos empleos, más de un centenar corresponden a la provincia de Granada.

La actividad de UNEI se desarrolla a través de diferentes líneas de negocio para permitir la incorporación de una diversidad de perfiles, incluyendo el 'outsourcing' de procesos de la cadena de suministro, dentro de su división logística, denominada 'Smart Supply'; la prestación de servicios o 'facility services' (conserjería, mantenimiento, limpieza, ...); los trabajos de paisajismo, jardinería y conservación medioambiental, a través de su línea Natura, y el desarrollo de dispositivos de teleasistencia avanzada, a través de su división 'Social and Health'.