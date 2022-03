'Que pare el tren en Los Pedroches' alerta de los problemas que causa a la población la falta de trenes

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Que Pare el Tren en Los Pedroches' ha expuesto este jueves la "grave situación" que está atravesando la Estación de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, y "los problemas que se está causando a la población con la falta de trenes".

Según ha indicado la plataforma en una nota, miembros de la misma y representantes de las asociaciones empresariales de la comarca (Adeco, Asevi y Ofiarpe) han afirmado que "las últimas noticias han hecho saltar las alarmas", ya que, "según Renfe, la estación ha perdido el 57 por ciento de viajeros sin tener en cuenta que esa cifra se refiere al periodo de la pandemia en la que nos quitaron los trenes y durante unos meses paraba uno solo. Actualmente, solo contamos con dos trenes al día", han detallado.

"En una situación tan complicada como la actual", han continuado, hay que "ofrecer datos reales y no tendenciosos", pues "si no hay trenes es imposible que haya viajeros", hecho al que "hay que sumarle los horarios tan nefastos que tenemos".

Estos horarios los hacen "inviables e inútiles para los desplazamientos de viajeros ya que obligan a hacer noche fuera de la comarca", ha lamentado la plataforma, que, igualmente, ha exigido "un autobús por tren que llega o sale de la estación".

Igualmente, han pedido que la estación sea considerada "obligación de servicio público" y paren las lanzaderas que llegan a Córdoba y Puertollano (Ciudad Real), respectivamente.

Ante esta "grave situación", la plataforma ha planteado reivindicaciones en la calle. La principal acción que se desarrollará será una concentración el día 3 de abril, a las 12,00 horas, en la Estación de AVE en Los Pedroches.

"Para facilitar la llegada de los ciudadanos a la estación, vamos a solicitar la colaboración de todos nuestros ayuntamientos para que pongan autobuses a disposición de sus vecinos". Así, en los próximos días comenzará una campaña de difusión y concienciación a través de las redes sociales bajo el lema 'Renfe, a ver si te enteras'

"Tras estas acciones, y si no recibimos respuesta a nuestra reivindicación de aumento de paradas de trenes y mejores servicios de autobús, procederemos a realizar cortes de vías de comunicación y, si todo esto no da resultado, terminaremos haciendo una 'Plantá' ante el Ministerio para que nos reciba la ministra y ante la Junta de Andalucía para que nos reciba su presidente".

Para concluir, han remarcado que, "en unos tiempos tan complicados", es "imprescindible que optimicemos el funcionamiento de nuestra estación, que no supone coste económico extra", y que "ayudaría a mantener la población en Los Pedroches". Por ello, a partir de ahora, el lema de la plataforma será 'Si el tren pasa, que pare, y si no para, que no pase'.