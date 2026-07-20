El Parlamento adapta sus comisiones al nuevo Gobierno andaluz y asigna al PP-A la mitad de sus miembros en cada una

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha procedido a adaptar la denominación y las competencias de sus comisiones permanentes legislativas a la composición del nuevo Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno y conformado tras el pacto alcanzado entre el PP-A y Vox a principios de este mes de julio, al tiempo que ha fijado el número de miembros de cada una de ellas, de los que la mitad --nueve de 18-- corresponderán al Grupo Popular en cada caso, salvo en la Comisión de Desarrollo Estatutario, en la que cada grupo tendrá tres representantes.

Así se desprende de dos acuerdos de la Mesa del Parlamento adoptados el pasado miércoles, 15 de julio, consultados por Europa Press y que entran en vigor este lunes, día 20, tras su publicación en el boletín oficial de la Cámara andaluza.

Uno de sendos acuerdos explica que, "habiéndose producido la reestructuración de las consejerías en que se organiza la Administración de la Junta de Andalucía por Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, y con la finalidad de que las competencias de las comisiones permanentes legislativas" del Parlamento andaluz "se adecuen a las de estas consejerías", se ha acordado modificar "la denominación y competencias de las citadas comisiones" para "simplificar y racionalizar de esta manera los trabajos" de la Cámara autonómica.

De esta manera, se ha establecido que las comisiones permanentes legislativas sean 14, con las denominaciones de "Presidencia, Sanidad y Emergencias; Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Educación; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Universidad, Industria, Energía e Innovación; Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Fomento y Movilidad; Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y Desarrollo Estatutario".

Todas estas comisiones llevan así la denominación de la consejería a la que están vinculadas, con la excepción de la de Desarrollo Estatutario.

El mismo acuerdo del pasado miércoles precisa que "las competencias de cada Comisión Permanente Legislativa son las que se corresponden con las atribuidas a la consejería de idéntica denominación, según lo establecido" en el citado Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, "sin perjuicio de las competencias específicamente atribuidas a otras comisiones del Parlamento de Andalucía", apostilla.

REPARTO DE MIEMBROS EN LAS COMISIONES

Por otro lado, y en virtud del otro acuerdo citado, "relativo a la fijación del número de miembros de las comisiones en la XIII legislatura", la Mesa ha determinado que "el número de miembros de las Comisiones Permanentes Legislativas, excepto la Comisión de Desarrollo Estatuario, así como de la Comisión de Reglamento, la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales y de la Comisión de Asuntos Europeos, será de 18".

Por grupos, al del PP-A le corresponderán nueve de esos 18 miembros en cada de las referidas comisiones; al PSOE-A, cinco; a Vox, dos, y a los grupos de Adelante Andalucía y Por Andalucía, uno a cada uno.

No obstante, el acuerdo también aclara que la Comisión de Desarrollo Estatutario "estará compuesta por tres miembros por cada grupo parlamentario" y "adoptará sus acuerdos atendiendo al criterio de voto ponderado".

Por último, precisa que "la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía estará compuesta por dos miembros por cada grupo parlamentario", y también "adoptará sus acuerdos atendiendo al criterio de voto ponderado".