El Parlamento adjudica un contrato para sustituir 41 consolas de aire acondicionado obsoletas y de un gas prohibido

El Parlamento de Andalucía ha adjudicado un contrato mixto de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 41 unidades de acondicionador autónomo con bomba de calor condensado por agua para su sede y la de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con lo que pretende sustituir consolas de aire acondicionado que "han superado con creces su vida útil" y que contienen un gas (R22) que, "según estipuló el Reglamento CE 1005/2009, quedaba prohibido" por el uso de HCFC --Hidroclorofluorocarbonos-- que "daña la capa de ozono".

En concreto, el contrato se ha adjudicado por un precio total de 161.401,90 euros --IVA incluido-- a una empresa con sede en La Algaba (Sevilla), según se detalla en el anuncio de adjudicación, consultado por Europa Press y fechado el pasado 22 de agosto.

En el mismo documento se detalla que el objeto del contrato en cuestión es el "suministro para la sustitución de 41 unidades de acondicionador autónomo con bomba de calor distribuidas en el Parlamento de Andalucía y en la Cámara de Cuentas de Andalucía, comprendiendo el desmontaje y puesta a disposición del Servicio de Mantenimiento de los equipos desmontados y el suministro, colocación y puesta en funcionamiento de las nuevas unidades en los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares".

La memoria justificativa de esta contratación defiende la necesidad de la misma explicando que la "amplia mayoría" de las consolas de aire acondicionado actualmente instaladas en la sede del Parlamento y de la Cámara de Cuentas de Andalucía "han superado con creces su vida útil", y "su antigüedad es tal que no existen repuestos en el mercado para su reparación".

Además, las consolas de aire acondicionado condensadas por agua que forman parte de la instalación de climatización del edificio sede del Parlamento y la Cámara de Cuentas instaladas en el año 2003 "contienen un gas (R22)" que, "según estipuló el Reglamento CE 1005/2009 quedaba prohibido, ya que el uso de HCFC (Hidroclorofluorocarbonos) daña la capa de ozono", explica también la memoria justificativa, que esgrime ambas circunstancias para considerar "necesaria la sustitución progresiva de estas máquinas por otras nuevas más eficientes energéticamente y con gases refrigerantes libres de HCFC".

La memoria también aclara que la sustitución "progresiva" de estos aparatos se inició con la adjudicación de 15 máquinas en junio de 2023 cuyo montaje finalizó el 9 de enero de 2024, y "actualmente está pendiente la sustitución de 208 unidades, incluidas las 41 unidades objeto de este contrato" cuyo plazo de ejecución "será de 90 días hábiles a contar desde la fecha que se determine en el documento de formalización" del mismo, "incluida la puesta en funcionamiento de todos los elementos, así como las preceptivas pruebas y certificados que avalen su correcto funcionamiento".

Lo previsto en la memoria justificativa es que el precio total del contrato sea abonado por el Parlamento y por la Cámara de Cuentas de Andalucía "en función del número de unidades de acondicionador destinadas a cada institución, ya que es posible individualizar la actuación que se aborda conjuntamente". En concreto, 31 de las unidades a instalar se destinarán a la sede del Parlamento, y las diez restantes a la Cámara de Cuentas.