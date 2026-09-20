El Parlamento de Andalucía retoma esta semana las comparecencias de los consejeros para exponer sus línes de actuación

Diputados en la comisión de Fomento y Movilidad del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía retoma esta semana las comparecencias de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Vox en sus respectivas comisiones para exponer las líneas estratégicas de cara a la XIII legislatura.

Dichas intervenciones comenzaron la pasada semana con hasta seis comparecencias entre ellas las de los nuevos consejeros de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, y de Fomento y Movilidad, Mario Muñóz-Atanet.

El martes abre este nuevo ciclo la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, quien tiene prevista su intervención a partir de las 16,00 horas.

En la jornada del miércoles será el turno de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Finalmente, el jueves lo harán los tres vicepresidentes del ejecutivo andaluz. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz; el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; Manuel Gavira; y la consejera Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Las comparecencias tienen lugar tras el primer Pleno ordinario del nuevo curso político que se ha celebrado durante el pasado miércoles y jueves. Asimismo, está prevista el miércoles la reunión de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces.