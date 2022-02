El Parlamento de Andalucía y el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogen este lunes los actos institucionales del 28F

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz y el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerán este lunes los actos institucionales por la celebración del 28F, Día de Andalucía. Este año los actos se retoman ya con cierta normalidad en cuanto al aforo, puesto que las celebraciones de 2021 estuvieron marcadas por restricciones debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus y a que la vacunación no estaba aún generalizada.

La mascarilla seguirá presente en los actos, pero ya no existirán las limitaciones de aforo que se dieron el pasado año. El Pleno institucional del Parlamento se volverá a celebrar este año en la fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en lugar del salón de plenos como siempre ha ocurrido hasta que llegó la pandemia del coronavirus. No obstante, en esta ocasión no habrá restricciones en cuanto a los invitados, ya que en 2021 asistieron exclusivamente los diputados autonómicos y el Consejo de Gobierno de la Junta.

Como es habitual, la agenda institucional de la celebración del 28 de febrero arrancará en el Parlamento autonómico, que acogerá el tradicional acto con motivo del Día de Andalucía, programado a partir de las 10,30 horas, con el discurso de la presidenta de la institución, Marta Bosquet. Previamente, se izará la bandera de Andalucía con la interpretación del himno andaluz.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Posteriormente, el foco de la jornada se trasladará al Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde, a partir de las 12,30 horas, se celebrará el acto institucional con motivo del Día de Andalucía y la entrega de las distinciones de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía que concede la Junta.

En esta ocasión, no se ha establecido limitación de aforo, como sí ocurrió el pasado año.

En el acto, presido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, se hará entrega de los títulos de hijos predilectos de Andalucía al cantautor y compositor Alejandro Sanz y al también compositor y productor musical Manuel Alejandro, mientras que se distinguirá con las medallas de oro de la comunidad autónoma a 20 personas o entidades con las Medallas de oro de la comunidad autónoma, entre ellas, el diplomático Inocencio Arias, la actriz Belén Cuesta, la campeona olímpica de tiro Fátima Gálvez y el matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco; y con la Medalla 'Manuel Clavero Arévalo' a la Fundación Blas Infante.

En concreto, la Junta ha distinguido con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, al diplomático Inocencio Arias, en la de Ciencias Sociales y las Letras; a la actriz Belén Cuesta y al matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco en la de Artes; al jugador de tenis de mesa paralímpico José Manuel Ruiz Reyes, a la campeona olímpica de tiro Fátima Gálvez y al Real Club de Tenis Recreativo de Huelva en la del Deporte; a la fundadora y presidenta de Andex, María Luisa Guardiola Domínguez, y a la Fundación internacional Aproni, en la de Solidaridad y Concordia; al presidente de la empresa cárnica Famadesa, Federico Beltrán, a la cooperativa Jaencoop y a la presidenta del grupo empresarial Medina, Rocío Medina, en la categoría de Economía y Empresas.

También, al especialista en Medicina Interna José Manuel Quesada Gómez y a las universidades de Córdoba y Málaga en la de Investigación, Ciencia y Salud; a la diseñadora flamenca Pilar Vera Román y la Fundación Cruzcampo en la de Proyección de Andalucía; al que fuera director de la Estación Biológica de Doñana Miguel Delibes de Castro y a la Federación Andaluza de Caza en la de Mérito medioambiental, y al Ejército del Aire, en la de Valores Humanos.

De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' ha sido galardonada la Fundación Blas Infante.

Este acto culminará con las intervenciones de uno o de los dos galardonados con el título de Hijo Predilecto y del presidente de la Junta. La modelo y presentadora Eva González volverá a ser la conductora del acto, como ya sucediera los dos años anteriores.