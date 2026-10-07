El Parlamento andaluz activa la renovación de órganos como la RTVA con plazo para presentar candidatos hasta el día 13

Archivo - Foto de familia del acto de toma de posesión del director general de la RTVA y de los miembros del consejo de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía en el Parlamento de Andalucía, a 19 de octubre de 2022 en Sevilla (Fot - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

El consejo y la dirección general de la RTVA, así como el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía quedaron renovados hace ahora cuatro años, en octubre de 2022, cuando el Pleno del Parlamento procedió a la reelección de Juan de Dios Mellado como director general de la radio televisión pública andaluza, así como a la renovación de los nueve miembros de su consejo de administración y del Consejo Audiovisual de Andalucía tras un pacto alcanzado por el Grupo Popular con los grupos Socialista y Vox.

De esta manera, el PP-A acordó con PSOE-A y Vox que cinco de los nueve miembros del consejo de la RTVA y otros tantos del Consejo Audiovisual fueran elegidos a propuesta del Grupo Popular, mientras que el Grupo Socialista postuló a tres de los representantes de cada uno de dichos dos órganos de extracción parlamentaria, y Vox al restante miembro del consejo de la RTVA y del CAA.

En concreto, a propuesta del PP-A fueron elegidos en el Pleno como consejeros de la RTVA Rafael Porras --que también fue designado como presidente del consejo de la RTVA--, Mariví Romero Pérez, Elena Segura Quijada, Curro Rodríguez Roa y Andrés Muriel Cabello.

A propuesta del PSOE-A, el Pleno del Parlamento eligió como consejeros de la RTVA a la exsecretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez, al exconsejero de Cultura, exportavoz de la Junta de Andalucía y exsenador por designación autonómica Miguel Ángel Vázquez, y a la periodista Eva Suárez, que fue directora de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz durante la presidencia de Susana Díaz.

Y, a propuesta de Vox, el Parlamento también eligió como consejero de la RTVA al periodista Álvaro Zancajo, que fue director y presentador de Antena 3 Noticias, director del Canal 24 Horas de TVE y director de Informativos en Canal Sur TV.

Actualmente, las plazas que ocupaban Verónica Pérez y Álvaro Zancajo en el consejo de la RTVA se encuentran vacantes, después de que la primera renunciara a la misma para ocupar el escaño que en el Parlamento andaluz dejó libre el que fuera secretario general del PSOE-A Juan Espadas, que en 2025, tras dejar el liderazgo de la federación socialista andaluza abandonó también la Cámara autonómica, mientras que Zancajo renunció este mismo verano como consejero para ser designado por el Parlamento como senador a propuesta de Vox.

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía, el Pleno procedió en octubre de 2022 a la elección, como consejeros a propuesta del PP-A, del periodista José Francisco Domínguez del Postigo, Domi del Postigo --que asumió la presidencia de este órgano en sustitución de Antonio Checa--, así como de Mateo Rísquez Madridejos, Pilar Jimeno Llerena, la exconsejera de la Junta Rocío Ruiz Domínguez y Álvaro Ybarra Pacheco, exdirector de 'ABC Sevilla'.

De igual modo, y tras proponerlos el Grupo Socialista, el Pleno eligió como miembros del Consejo Audiovisual a la exsecretaria general del partido en Granada y exvicepresidenta del Parlamento Teresa Jiménez, a la exdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla Mar Ramírez y a la periodista Isabel Pedrote.

Y, a propuesta de Vox, fue designado como miembro del CAA el periodista Ignacio González, que, entre otras responsabilidades, ha sido jefe de Deportes en Giralda TV y director de RTV Betis, medio oficial del Real Betis Balompié.

La Ley 2/2019, de 26 de junio, que modificó la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, atribuye al Parlamento andaluz la facultad de elegir "a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia", así como a los nueve miembros del Consejo Audiovisual, "respetando la paridad de género".

RENOVACIÓN PENDIENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por otro lado, el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz quedó hace ya más de dos años, en septiembre de 2024, formalmente vacante tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, continúa ejerciendo sus funciones "hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento" autonómico.

Así se recogía en una resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, firmada con fecha del 18 de septiembre de 2024, y consultada por Europa Press, por la que se declaraba "vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz por expiración del plazo del mandato".

De esta manera, el entonces presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, declaraba en esta resolución "vacante" el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, por "expiración del mandato" de Jesús Maeztu, "dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2..1 y 5..1.2. y 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, según redacción dada por la Ley 3/2001, de 22 de mayo".

En la pasada legislatura, el Grupo Popular propuso a la entonces presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, si bien el nombramiento no salió adelante al no contar entre los grupos de la oposición con los apoyos necesarios para lograr la mayoría de tres quintos que se requiere para esta elección, según establece la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Por otro lado, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos de la comunidad autónoma andaluza, y fue creado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En dicha normativa se recoge que "la persona que ejerza la Dirección del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de cinco años no renovable", si bien su "designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional".

El actual director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez López, fue designado por el Pleno del Parlamento de Andalucía en febrero de 2021 con 88 votos a favor y 14 en blanco, por lo que ya ha cumplido el periodo de cinco años que recoge la ley para la extensión de su mandato.

En la actual XIII legislatura, PP-A y Vox suman entre los dos una holgada mayoría absoluta en la Cámara autonómica que se traduce en 68 escaños --53 del Grupo Popular y 15 de Vox--, lo que equivale también a una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara andaluza, compuesta de 109 diputados.

El Grupo Socialista es el segundo con mayor representación --28 escaños--, mientras que Adelante Andalucía cuenta con ocho diputados y Por Andalucía con cinco.