El Parlamento andaluz acuerda una subida del 1,5% de las retribuciones de los diputados para este año 2026

Reunión de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado incrementar "las retribuciones básicas y periódicas de los diputados" en un 1,5% para este año 2026 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025.

Así se recoge en un acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica andaluza de este pasado lunes, 12 de enero, firmado por el letrado mayor, Manuel Carrasco, y consultado por Europa Press tras su publicación, este martes, en el Boletín Oficial del Parlamento andaluz.

El acuerdo detalla además que esta subida del 1,5 por ciento se podría incrementar en otro 0,5% "si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento", una mejora que se abonaría "en el primer trimestre de 2027".

Según recuerda el acuerdo publicado este martes, el Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, "dispone en su artículo 1 que en el año 2025 las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024", un incremento retributivo que "tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025".

De igual modo, dicho decreto determina en su artículo 2 que "en el año 2026 las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025", con "efectos económicos desde el 1 de enero de 2026".

Asimismo, la normativa citada puntualiza que, "con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 (...), si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027".

TRAS UNA SUBIDA DEL 2,5% PARA EL EJERCICIO DE 2025

La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó el pasado 17 de diciembre de 2025 incrementar en un porcentaje máximo del 2,5%, las retribuciones del personal al servicio de la Cámara autonómica, "con efectos desde el día 1 de enero de 2025".

"Asimismo, se consideró entonces necesario aplicar a los diputados y diputadas el mismo incremento retributivo previsto en el Real Decreto ley 14/2025", de forma que, para "evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben, sus retribuciones básicas y periódicas se incrementaron, a partir del día 1 de enero de 2025, en los mismos porcentajes".

La Mesa de la Diputación Permanente ha entendido que, "en línea" con todo ello, "corresponde ahora aplicar el incremento de las retribuciones previsto para 2026 en el Real Decreto ley 14/2025, de 2 de diciembre, al personal al servicio del Parlamento de Andalucía", así como ha considerado "necesario aplicar a los diputados y diputadas el mismo incremento retributivo previsto" del 1,5% --que podría incrementarse en un 0,5% más según el dato del IPC con el que finalice el año 2026--, "a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben".

De este modo, la Mesa de la Diputación Permanente ha acordado, por un lado, que, "en el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del Parlamento de Andalucía se incrementarán en el porcentaje máximo fijado a dicho ejercicio para el personal al servicio del sector público en el Real Decreto ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público".

Asimismo, "las retribuciones básicas y periódicas de los diputados y diputadas se incrementarán en el año 2026 en los mismos porcentajes previstos en el apartado anterior", concreta el mismo acuerdo, que precisa, no obstante, que "los importes que el Parlamento de Andalucía asigna como indemnizaciones por el ejercicio de la actividad parlamentaria de los diputados y diputadas no se verán afectados por lo dispuesto" en este acuerdo.

En segundo lugar, la Mesa de la Diputación Permanente acordaba este pasado lunes incrementar "el crédito disponible para productividad del personal al servicio del Parlamento de Andalucía en el porcentaje del 1,5%".