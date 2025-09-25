El Parlamento andaluz apoya con votos de PP y PSOE que la ayuda a domicilio sea reconocida como profesión "penosa"

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos a favor del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, y la abstención de Vox, manifestar su "parecer favorable para que, en el marco de la normativa que corresponda, se reconozca la actividad de las auxiliares de ayuda a domicilio como profesión de naturaleza penosa, habilitando la jubilación anticipada sin penalización".

Además, y en el marco de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista, el Parlamento ha acordado con los mismos apoyos mostrar su "posición favorable" a que "se impulsen medidas tendentes a garantizar que los ayuntamientos incluyan en sus contratos de gestión una cláusula que exija de forma expresa el cumplimiento del I Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de Andalucía (2023-2027), salvo que otro convenio establezca condiciones más favorables, como condición esencial de ejecución, con mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento".

Así lo ha acordado en función de una enmienda del PP-A a la PNL, que ha aceptado el PSOE-A, que plantea que dichas medidas se impulsen "en el seno del Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio, como marco de colaboración y espacio de análisis, coordinación e impulso de medidas clave para la mejora y la profesionalización del sector e integrado por patronal, sindicatos, Junta de Andalucía y FAMP", la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La PNL, relativa a medidas de "mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía", constaba de nueve puntos tras la incorporación de dos en virtud de una enmienda de adición del grupo de Adelante, si bien sólo han sido aprobados tres de ellos con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido ante ellos, mientras que los restantes han sido rechazados con la mayoría absoluta del PP-A.

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de esta iniciativa ha intervenido en el Pleno el parlamentario del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo, quien ha denunciado que las auxiliares de ayuda a domicilio continúan soportando "condiciones laborales precarias", con "contratos parciales y temporales, salarios bajos, jornadas partidas, insuficiente reconocimiento profesional y exposición a riesgos físicos y emocionales".

Ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno "reconocimiento" para estas trabajadoras "en forma de derechos" y de condiciones de trabajo "dignas" plasmadas en la normativa autonómica, y "publicadas en el BOJA", en vez de "declaraciones moderadas y llenas de falsa bondad que no llevan nada".

El representante socialista ha criticado los "recortes" en el sistema de dependencia ejecutados de 2012 a 2018 por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con especial incidencia sobre la ayuda a domicilio, porque redujeron "las horas de atención a los dependientes y, por tanto, a las trabajadoras", según ha denunciado.

Ruiz Espejo ha defendido que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero quien se ha encargado de "revertir esos recortes, aumentar el presupuesto y recuperar la intensidad en las prestaciones, entre ellas la ayuda a domicilio", con 520 millones de euros más para la dependencia en Andalucía en los últimos tres años "mientras que la Junta de Andalucía sólo lo aumenta en 89 millones" en este periodo.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha triplicado su aportación a lo largo de estos años y ha enviado a Andalucía 1.978 millones más para dependencia que con Rajoy", ha valorado el diputado socialista, quien ha considerado que los incrementos aprobados en el precio-hora de la ayuda a domicilio por parte de la Junta son "insuficientes para el equilibrio económico del servicio y para asegurar el aumento de salario".

Ha alertado, además, de "incumplimientos graves" por empresas adjudicatarias y de la ausencia de inspecciones, y de falta de aplicación "en muchos municipios" del convenio colectivo de la ayuda a domicilio, desde retrasos en nóminas hasta ausencia de equipos de protección individual o rotaciones "excesivas", aparte de la falta de un régimen de jubilación anticipada "pese a la penosidad demostrada del trabajo".

"El marco actual no garantiza la dignidad laboral, la igualdad de derechos ni la calidad asistencial en la ayuda a domicilio", ha sostenido el representante socialista, que ha concluido reclamando al Gobierno de Moreno que promueva medidas "concretas e inmediatas" para "dignificar las condiciones laborales" de trabajadoras que cumplen una "función esencial en muchos hogares" para personas mayores y dependientes.

LOS GRUPOS VALORAN LA LABOR DEL SECTOR DE LA AYUDA A DOMICILIO

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A María José de Alba ha reivindicado la "importancia" de la profesión de las trabajadoras de ayuda a domicilio, y ha criticado al PSOE-A puntos de su PNL que han incluido "a sabiendas de que son imposibles" de cumplir, y otros que plantean cuestiones que, cuando los socialistas "han tenido opción" de impulsar "no lo han hecho", según ha criticado.

La representante 'popular' ha denunciado además que la Junta gobernada por el PSOE-A llegó a situar hasta en "1.275 días" el tiempo de espera para acceder al sistema de dependencia, una cifra que ha comparado con la de "550 días" de la actualidad, lo que le ha llevado a reivindicar que esa demora se ha reducido el equivalente a "dos años" con el Gobierno de Juanma Moreno, y a criticar la gestión socialista en esta materia.

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha valorado la "dignidad" que ponen cada día en su trabajo las auxiliares de ayuda a domicilio con las personas mayores, y ha tachado de "indignante asistir de nuevo" en el Parlamento a "la hipocresía" de quienes "engañaron y engañan", en alusión a los socialistas, a quienes ha acusado de buscar con el debate de esta iniciativa "preservar la poca dignidad que les queda posando de adalides de un servicio que allá donde gobernaron menospreciaron, abandonaron y despilfarraron", según ha denunciado antes de dirigir también críticas al PP-A, al que ha reprochado datos como el del tiempo medio de espera para recibir la ayuda a la dependencia en Andalucía y el de personas solicitantes que fallecen entre tanto.

En representación del grupo Por Andalucía, su portavoz, Inma Nieto, ha expresado su apoyo a esta PNL que "ayuda a refrescar que la competencia exclusiva de este servicio fundamental" --el de la ayuda a domicilio-- "reside en la comunidad autónoma", por lo que es "la Junta de Andalucía la que tiene que garantizar la prestación adecuada de un servicio vital", según ha remarcado antes de apostillar que "el problema de la dependencia necesita cambios muy profundos que no van a venir de la mano" de un Gobierno como el del PP-A que "trabaja por y para el enriquecimiento de empresas de cualquier sector", según ha criticado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha reivindicado el trabajo "muy duro" de las auxiliares de ayuda a domicilio, que "no quieren ni compasión ni agradecimiento", sino que "se respeten sus derechos laborales para ofrecer un servicio digno", y en esa línea la parlamentaria ha sentenciado que "dignificar el trabajo" de este colectivo "no es opcional", sino "nuestra obligación como institución", según ha remachado antes de afear a la Junta de Andalucía que "se está desentendiendo de este servicio y se lava las manos".