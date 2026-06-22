El Parlamento andaluz aprueba su oferta de empleo público para el año 2026 compuesta de 17 plazas

Archivo - Fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo público de la Cámara andaluza para este año 2026, compuesta de 17 plazas, de las que más de la mitad --once en total-- corresponden al cuerpo de subalternos, y doce son de acceso libre.

Así se recoge en un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el pasado 17 de junio, consultado por Europa Press tras su publicación, este lunes 22 de junio, en el boletín oficial de la Cámara andaluza, en el que se sostiene que la aprobación de la oferta de empleo público del Parlamento "da respuesta a las necesidades de recursos humanos existentes y constituye el principal instrumento para su ordenación".

En el acuerdo se precisa que, "conforme al apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, siempre que el número total de plazas propuestas en la oferta de empleo público sea superior a tres --como ocurre en este caso del año 2026--, se reservará un porcentaje entre el 25 y el 50% para el turno de promoción interna".

De esta manera, la oferta de empleo público del Parlamento para este año 2026 consta de las referidas once plazas para el cuerpo de subalternos --una de ellas reservada a personas con discapacidad--, así como de cuatro para el cuerpo de oficiales de gestión, una para el cuerpo de técnicos superiores, especialidad Informática, y otra para el cuerpo de oficiales de gestión con la especialidad de Ayudantes Técnicos Informáticos.

Según precisa el acuerdo de la Mesa, que entrará en vigor este martes, 23 de junio, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo técnico, escala de técnicos superiores, en la especialidad de Informática, y para el cuerpo de oficiales de gestión, especialidad de Ayudantes de Técnicos Informáticos, se realizarán "por promoción interna y por el sistema de concurso-oposición".

Por su parte, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo de oficiales de gestión se realizarán "por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición".

Asimismo, la convocatoria para el ingreso en el cuerpo de subalternos se realizará "por el turno libre y por el sistema de oposición".

Por último, el acuerdo de la Mesa, firmado por el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, precisa que "las plazas de la oferta de empleo público para 2025 correspondientes al cuerpo técnico, escala de técnicos superiores, especialidad Informática, se acumularán a las consignadas para dicho cuerpo en la oferta de empleo público para 2026".