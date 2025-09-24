El Parlamento andaluz autoriza una generación de créditos de casi 3,8 millones para las obras de su salón de plenos

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz ha autorizado una "generación de créditos con cargo al fondo de remanente presupuestarios" por un importe total de 3.781.969,80 euros para la "ejecución" de las "obras de restauración" previstas en sus "fachadas históricas, salón de plenos y otros elementos".

Así se recoge en un acuerdo de la Mesa del Parlamento adoptado el pasado 17 de septiembre y consultado por Europa Press tras su publicación, este miércoles día 24, en el boletín oficial de la Cámara, en el que se autoriza dicha generación de créditos y su "alta" en una de las partidas del presupuesto del Parlamento, así como se faculta al letrado mayor --que es quien firma esta resolución-- "para cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y desarrollo del presente acuerdo".

Según relata este documento, en la programación del fondo de remanentes presupuestarios que aprobó la Mesa del Parlamento el 9 de octubre de 2024 para el ejercicio de 2025, se incluía el proyecto de 'Obras de restauración de fachadas, iglesia y otros elementos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas' de Sevilla, "estimado en una cuantía de 5.289.289,00 euros".

Posteriormente, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 18 de junio de 2025, "se aprobó el inicio del expediente de contratación para la realización de obras de restauración de fachadas históricas, salón de plenos y otros elementos originales del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía y Cámara de Cuentas de Andalucía, con un presupuesto base de licitación de 4.584.205,81 euros, declarándose la tramitación de urgencia del expediente".

Con "base en el informe del jefe del Servicio de Mantenimiento de fecha 7 de julio de 2025 --según continúa relatando el acuerdo de la Mesa--, se determinó la procedencia de la cofinanciación en la ejecución del expediente de contratación de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración de 12 de marzo de 2025".

De esta manera, el presupuesto base de licitación de 4.584.205,81 euros quedó distribuido entre una partida de 3.438.154,36 euros vinculada al Parlamento de Andalucía y otra de 1.146.051,45 euros asociada a la Cámara de Cuentas.

"Debiendo ser aprobado por la Mesa de la Cámara el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la apertura del procedimiento de adjudicación", se hacía "necesaria" la "aprobación de un expediente de modificación presupuestaria de generación de créditos con cargo al fondo de remanentes para dar cobertura presupuestaria al contrato", según razona el acuerdo adoptado la semana pasada.

El mismo documento precisa que la utilización de los recursos del fondo de remanentes se regula en el artículo 12 bis.2 de las normas de régimen presupuestario, contable y de control del gasto del Parlamento de Andalucía, que establece en su letra b) que "los recursos del fondo de remanentes presupuestarios únicamente podrán ser aplicados para 'financiar gastos ligados a inversiones de la Cámara no contemplados inicialmente en el presupuesto ordinario'".

El importe de la referida modificación "comprende tanto el presupuesto base de licitación como el 10% adicional, de la parte de financiación a cargo del Parlamento de Andalucía", y el acuerdo que ha adoptado la Mesa de la Cámara cuenta "con el informe favorable preceptivo de la Intervención General".

ADAPTACIÓN DE LA SALA 'ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL'

Paralelamente, el Parlamento adjudicó este pasado verano un contrato para contar con "servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de diseño de la adaptación" de su sala de usos múltiples --denominada en 2023 como 'Alberto Jiménez-Becerril'-- como "Salón de Plenos provisional" para acoger en ella sesiones plenarias mientras acomete las obras de reforma previstas en su salón de plenos.

Desde el Parlamento se optó por tramitar vía "urgente" el procedimiento de adjudicación de dicho contrato, ya que "responde a una necesidad inaplazable, cual es la adaptación de la Sala 'Alberto Jiménez Becerril' como Salón del Pleno del Parlamento de Andalucía mientras se llevan a cabo las obras del referido Salón de Plenos", cuyo "proyecto de ejecución ya ha sido aprobado", según detallaba el documento de adjudicación de dicho contrato, consultado por Europa Press, donde se aclaraba además que "se están llevando a cabo las actuaciones preparatorias para el expediente de contratación de las referidas obras".

La memoria justificativa de esta iniciativa señala que "la inminencia de las obras de reforma previstas en el actual Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía hace imperativo contar con un espacio alternativo que garantice la continuidad de la actividad parlamentaria sin menoscabo de las funciones de representación y legislación propias de la institución", y la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' "se presenta como la opción más viable para adaptarse de manera temporal a estas necesidades, al reunir condiciones de aforo, accesibilidad y ubicación que facilitan su uso provisional como Salón de Plenos".