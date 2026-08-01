El Parlamento andaluz celebrará los días 16 y 17 de septiembre el primero de los ocho plenos programados hasta diciembre

Sesión en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz celebrará su primera sesión plenaria tras el paréntesis estival de agosto entre los días 16 y 17 del próximo mes de septiembre, según se recoge en el calendario de la actividad parlamentaria aprobado para el último cuatrimestre del año, hasta diciembre, que contempla la celebración de ocho plenos.

La programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre a diciembre de este año fue aprobada por la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces en sesiones celebradas el pasado 23 de julio, y ha sido publicada ya en el boletín oficial del Parlamento, consultado por Europa Press.

Tal como explicó la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, en la referida reunión de la Junta de Portavoces en la que se validó este calendario, las comisiones permanentes legislativas de la XIII legislatura quedarán constituidas el día 1 de septiembre, en sesiones que está previsto que se sucedan entre las 9,50 y las 15,20 horas de esa jornada.

Para ello, los grupos parlamentarios cuentan hasta el 26 de agosto a las 12,00 horas de plazo para designar a "los miembros que les correspondan" en dichas comisiones.

Una semana después, entre los días 8, 9 y 10 de septiembre se celebrarán las primeras sesiones ordinarias de algunas de estas comisiones, comenzando por la de control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiales.

De esta manera, no será hasta el día 16 de septiembre cuando comience el primer Pleno del Parlamento tras el paréntesis estival de agosto, que se prolongará hasta el jueves 17, según se recoge en el calendario aprobado.

El mes de septiembre concluirá con la primera sesión del segundo Pleno previsto para el último cuatrimestre del año, que se celebrará entre el día 30 de dicho mes y el 1 de octubre, mes en el que, además, se celebrarán otros dos plenos; en concreto, entre los días 21 y 22 y entre el miércoles 28 y el jueves 29.

El quinto de los ocho plenos previstos hasta diciembre se ha programado para los días 11 y 12 de noviembre, y se ha reservado para el mismo el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027, que, según el calendario aprobado, se estima que se presentará el 30 de octubre, que es viernes.

También en noviembre se celebrará otro Pleno, entre los días 25 y 26, que será el sexto de este periodo de sesiones, que finalizará en diciembre con más actividad en algunas de las comisiones y con los últimos dos plenos antes de que finalice el año.

El primero de ellos se ha programado para los días 9 y 10, mientras que el último está previsto que se celebre entre los días 21 y 22 de diciembre --lunes y martes--, y que esté dedicado al debate final del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para el año que viene, que será el primero que elabore el Gobierno de PP-A y Vox.