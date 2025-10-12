Parlamento andaluz: Cultura aborda el estado de Itálica y Turismo hace balance de la Cómic-Con en Málaga

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en una imagen de archivo de una comparecencia parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía centra su actividad la semana entrante en la comparecencia de siete consejeros, a las que se sumarán la de la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado.

Entre la rendición de cuentas de los consejeros sobresale que el martes la titular de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, abordará la situación del Conjunto Arqueológico de Itálica en Santiponce (Sevilla), mientras que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, hará balance el jueves de la San Diego Cómic-Con que albergó Málaga el último fin de semana de septiembre.

Del Pozo relatará también la participación andaluza en la Conferencia Mundial sobre Política Cultural de la UNESCO. También el martes el director general de la RTVA explicará el informe del Consejo Profesional del ente, a propuesta de cuatro grupos: Popular, Socialista Vox en Andalucía y Por Andalucía.

El miércoles se producirá la presentación de la memoria de 2024 de la Fiscalía Superior de Andalucía, cuyo titular, Ana Tárrago, lo hará ante la Comisión de Justicia, órgano parlamentario donde también rendirá cuentas el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien informará de la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta de Andalucía para el periodo 2025-2030, así como desgranará las consecuencias de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta jornada el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, abordará los proyectos estratégicos pendientes de infraestructuras y sobre el impulso de establecimientos de energías renovables.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, protagonizará una doble comparecencia, por un lado, para informar de la publicación de la Orden para la renaturalización de tierras en la Corona Norte del Condado de Huelva, y de otra parte sobre la actividad cinegética en Andalucía.

En esta jornada se contará también la comparecencia en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente de una veintena de agentes sociales, entre ellos seis sindicatos y cuatro Colegios Profesionales, para pronunciarse sobre el proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

El jueves la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, abordará el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda e informará de la situación de los parques y áreas logísticas de la red de Andalucía.

La titular de Inclusión Social, Juventud, Familias, e Igualdad, Loles López, Loles López, relatará las medidas de su departamento para la detección de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía, que le pide el Grupo Socialista, así como a petición del Grupo Popular contará los recursos destinados a personas mayores.

Bernal cierra el jueves el turno de comparecencias semanal del Consejo de Gobierno abordando también el papel de la hostelería en el modelo turístico andaluz.