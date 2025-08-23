El Parlamento andaluz estudia la adaptación de una de sus salas como salón de plenos provisional ante la obra prevista

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto del descubrimiento de la placa en memoria de Alberto Jiménez-Becerril en el salón de usos múltiples del Parlamento andaluz. (Foto de archivo del 8 de febrero del 2023). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz contempla adaptar su sala de usos múltiples --que en 2023 pasó a denominarse 'Alberto Jiménez Becerril' en recuerdo del diputado sevillano asesinado en 1998 junto a su esposa, Ascensión García Ortiz, en un crimen de la organización terrorista ETA-- para acoger en ella sesiones plenarias mientras acomete las obras de reforma previstas en su Salón de Plenos, y para ello quiere contar con un estudio técnico.

Así se desprende de la documentación asociada a la adjudicación de un contrato que la Cámara andaluza ha sacado a licitación, consultada por Europa Press, para contar con "servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de diseño de la adaptación" de dicha sala 'Alberto Jiménez-Becerril' como "Salón de Plenos provisional".

El Parlamento ha adjudicado este mismo pasado viernes, 22 de agosto, dicho contrato de servicios de asistencia técnica por un importe total de 49.489,00 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución total de los trabajos que se contemplan en él "será de 45 días hábiles a contar desde la fecha que se consigne en el documento de formalización del mismo".

Desde el Parlamento han optado por tramitar vía "urgente" el procedimiento de adjudicación de este contrato, ya que "responde a una necesidad inaplazable, cual es la adaptación de la Sala 'Alberto Jiménez Becerril' como Salón del Pleno del Parlamento de Andalucía mientras se llevan a cabo las obras del referido Salón de Plenos", cuyo "proyecto de ejecución ya ha sido aprobado", según continúa detallando el documento de adjudicación, que aclara además que "se están llevando a cabo las actuaciones preparatorias para el expediente de contratación de las referidas obras".

OBRAS CON CARÁCTER INMINENTE

La memoria justificativa de esta iniciativa, consultada por Europa Press, señala que "la inminencia de las obras de reforma previstas en el actual Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía hace imperativo contar con un espacio alternativo que garantice la continuidad de la actividad parlamentaria sin menoscabo de las funciones de representación y legislación propias de la institución", y la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' "se presenta como la opción más viable para adaptarse de manera temporal a estas necesidades, al reunir condiciones de aforo, accesibilidad y ubicación que facilitan su uso provisional como Salón de Plenos".

No obstante, "para llevar a cabo dicha adaptación, se requiere la realización de un proyecto técnico integral que contemple las características específicas de un órgano legislativo --ordenación de escaños, dotación de tecnología audiovisual y sistemas de votación, condiciones de acústica, iluminación y climatización, así como la adecuación de accesos y espacios complementarios--", según se puede leer también en la memoria justificativa, en la que se precisa que "estas actuaciones deben garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, salud, confort y funcionalidad, al tiempo que respetan la configuración patrimonial del edificio y las exigencias de transparencia y operatividad propias del Parlamento".

Desde la institución defienden la licitación de este contrato de servicios técnicos por "la complejidad y alcance de estas intervenciones", que "exceden la capacidad operativa interna", lo que, según argumentan desde el Parlamento, "hace necesaria la tramitación de un contrato de servicios de asistencia técnica especializado, que asuma la redacción del proyecto de diseño de adaptación".

"De este modo, se asegura una planificación rigurosa, ajustada a las necesidades del Parlamento y que permita, tras la adjudicación y ejecución de la intervención, habilitar el Salón Alberto Jiménez-Becerril como Salón de Plenos provisional en las mejores condiciones de seguridad, eficacia y respeto al entorno patrimonial", añade la memoria.

El pasado mes de febrero, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, explicó en una entrevista en Canal Sur Radio que las obras que se desarrollarán en el salón de plenos y en la fachada del edificio que lo acoge --la antigua iglesia del que fuera Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla--, comenzarán este año y tendrán un coste de más de cinco millones de euros.

Aguirre ya explicó entonces que estaba previsto que las sesiones plenarias se desarrollen en la sala 'Alberto Jiménez Becerril', una vez que esté adecuada para ello.