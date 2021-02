El Parlamento andaluz expresa su apoyo a los trabajadores del sector aeroespacial y a los de Aernnova en particular

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves por unanimidad manifestar su "compromiso con el empleo y con el conjunto de los trabajadores vinculados al sector aeroespacial andaluz en general, y en particular, con los trabajadores como los de la empresa Aernnova que están sufriendo dificultades y sobre los que se ciernen expedientes de regulación de empleo".

Así lo ha trasladado el Pleno del Parlamento al aprobar parcialmente una proposición no de ley (PNL) defendida conjuntamente por PSOE-A y Adelante Andalucía que ha contado con los apoyos de todos los grupos parlamentarios en lo relativo a su primer punto.

En cambio, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han votado en contra del resto de la iniciativa, que ha sido así rechazada, y con la que PSOE-A y Adelante también querían que la Junta de Andalucía expresase su "apoyo urgente al sector aeroespacial andaluz, a sus empresas y trabajadores en general, y en especial a los trabajadores de Aernnova".

PSOE-A y Adelante planteaban además que desde el Parlamento se instase a la Junta a que articulase, de manera urgente, "todos los cauces de comunicación necesarios entre la dirección de la empresa Aernnova y sus trabajadores para paralizar o revertir el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado, así como a preparar ayudas sociolaborales para los trabajadores despedidos y los que están pendientes de ese expediente de regulación de empleo".

Asimismo, PSOE-A y Adelante aspiraban a que el Parlamento reclamase al Gobierno andaluz que cree "de manera urgente una Mesa de trabajo por el sector aeroespacial de Andalucía, conjunta entre administración y agentes económicos y sociales, para abordar todas las situaciones de crisis presentes y futuras por la que atraviesan y puedan atravesar empresas tractoras y auxiliares del sector aeroespacial andaluz, con el cometido primordial de diseñar instrumentos de choque que de manera urgente preserven el empleo y la riqueza en nuestra tierra".

De igual modo, con esta iniciativa sus grupos proponentes querían instar a la Junta desde el Parlamento a "culminar el plan estratégico para el sector aeroespacial andaluz que fue encargado por el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía, y que lleva más de dos años de continuos retrasos, al objeto de que se definan los objetivos y diseñe los instrumentos específicos de competencia autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación, transferencia de conocimientos universidad-empresa, formación de capital humano y apoyo económico financiero a fin de contribuir al mantenimiento del empleo y al crecimiento del sector aeronáutico andaluz y de su industria auxiliar".

PSOE-A Y ADELANTE DEFIENDEN LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha argumentado que "merece la pena" ponerse de acuerdo en el Parlamento en defensa de un sector económico como el aeroespacial que "genera riqueza y empleo en Andalucía" y ha sido "motivo de orgullo" para la comunidad autónoma.

Ha defendido además que esta PNL es "una esperanza" para los trabajadores de Aernnova, que "tienen un ERE encima de la mesa planteado por la dirección de la empresa sobre 86 trabajadores" --que suponen el 45% del total de la plantilla-- y que "ya desde el día 1 de febrero se ha cobrado el despido de 23" de sus empleados, "hecho este que ha llevado a que la práctica totalidad de sus más de 180 trabajadores secunden una huelga indefinida", según ha puesto de relieve.

La parlamentaria socialista ha argumentado que dicho ERE "no se sostiene", porque las causas que esgrime la empresa para justificarlo, de "menor carga de trabajo", son "coyunturales", y éstas no pueden tener "consecuencias irreversibles" como los despidos planteados, según ha abundado antes de reprochar a la Junta que esté "mirando para otro lado" ante los "apuros" que está atravesando en estos momentos el sector aeroespacial, y de pedirle que "reaccione".

Por su parte, el portavoz adjunto de Adelante, Guzmán Ahumada, ha puesto de relieve que Aernnova es "uno de los mayores contratistas de Airbus" y tiene carga de trabajo garantizada para al menos "el 75% de la plantilla", no obstante lo cual "quiere poner en la calle al 40% de la misma", según ha lamentado antes de destacar, además, que los trabajadores han puesto sobre la mesa "una contraoferta", que pasa por "sacrificarse" ellos mismos con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para "adaptar la plantilla a la carga de trabajo".

Ha añadido que el Gobierno andaluz, "de una vez por todas, debe dejar la confrontación" con el de España y "complementar las medidas que se están tomando" a nivel nacional, como la del plan de choque diseñado para el sector aeronáutico.

PP-A Y CS PIDEN UN PLAN NACIONAL PARA EL SECTOR AERONÁUTICO

En el turno de los grupos no proponentes, la diputada del PP-A Virginia Pérez ha comenzado trasladando la "solidaridad" de su formación hacia los trabajadores de Aernnova, pero ha advertido al PSOE-A y Adelante de que "hay que ser serios y rigurosos en los planteamientos" de la iniciativa y no pedir "cosas que ya se están haciendo", como que la Junta "se implique" en esta cuestión cuando "es falso" que el Gobierno andaluz "esté mirando para otro lado" en este asunto.

En esa línea, ha subrayado que "ya está hecho" y "se va a aprobar en breve" el plan estratégico aeroespacial que el Ejecutivo autonómico ha elaborado para esta comunidad, pero "falta uno nacional para el sector", según ha apostillado la también presidenta del PP de Sevilla.

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) Mónica Moreno ha advertido de que "la industria aeroespacial andaluza se apaga lentamente" y su grupo ha mantenido "una preocupación constante" por ella y por "todos y cada uno de los trabajadores del sector", si bien ha sostenido que para abordar esta cuestión hace falta una "estrategia de país, un plan financiero y un compromiso a todos los niveles". En esa línea, ha apostillado que en Andalucía "existe el compromiso y el apoyo económico al sector, pero no basta con la Estrategia Aeroespacial andaluza cuya llegada al Consejo de Gobierno es inminente" si no hay también "un plan especial nacional ambicioso".

Finalmente, por parte de Vox, su diputado Francisco José Ocaña ha criticado esta iniciativa "circense" que "no resuelve nada y solo infunde falsas esperanzas" a trabajadores de Aernnova al partir de "una premisa falsa", ya que "lo que de verdad está poniendo en riesgo" la industria aeronáutica son "problemas estructurales", y la citada empresa "no sólo está reduciendo su plantilla en Andalucía", sino en más regiones, porque "el problema de fondo está en España y afecta a todo el sector", de forma que "la solución, o viene del Gobierno de la nación, o simplemente no viene", según ha sentenciado.