El Parlamento andaluz inicia las obras de restauración de su sede adjudicadas por 4 millones y que durarán 23 meses

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, acompañado por los arquitectos, la vicepresidenta primera, el letrado mayor, la letrada adjunta y el jefe del Servicio de Mantenimiento, presenta las obras que se van a llevar a cabo en la sede. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha presentado y anunciado este lunes, 9 de marzo, el inicio de las obras de restauración que se van a acometer en la sede de la institución, ubicada en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que han sido adjudicadas por un importe total de 4,11 millones de euros a la firma Actúa Infraestructuras S.L., con un plazo de tiempo previsto de 23 meses.

Así lo ha detallado el presidente del Parlamento en una comparecencia ante los medios en la propia sede de la institución junto a los arquitectos Antonio Campos y Adán Carlos Ramos, responsables de la dirección facultativa de esta obra que Jesús Aguirre ha definido como "esperada y muy necesaria", teniendo en cuenta que en los últimos dos años se habían registrado "problemas de desprendimiento tanto a nivel de fachada como incluso dentro del Pleno".

En concreto, los trabajos se centrarán en la limpieza, consolidación y restauración de los casi 9.000 metros cuadrados de fachadas, chapiteles, Salón de Plenos --antigua iglesia--, bóveda del Salón de los Pasos Perdidos, así como otros elementos de exteriores, para los que se necesitarán unas 200 toneladas de piedra calcarenita para restauraciones y reposiciones de elementos deteriorados o desprendidos.

De esta manera, el presidente ha defendido que resulta ya necesaria "una actuación potente y en conjunto" de la sede, pero "siempre teniendo en cuenta" que el antiguo Hospital de las Cinco Llagas es un Bien de Interés Cultural (BIC), y de ahí, ha añadido, "la importancia de llegar a un punto de consenso y firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte" de la Junta de Andalucía "para darle la mayor rigurosidad desde el punto de vista histórico a toda la remodelación y toda la obra de restauración que se va a hacer".

Aguirre ha subrayado que "esa rigurosidad histórica está en el proyecto y también en los materiales" que se van a utilizar, y al respecto ha explicado que se va a emplear el mismo tipo de piedra específica con la que se realizó en el siglo XVI dicho edificio, que es la citada "calcarenita", una "especie de arenisca de sedimentación", para "mantener la mayor rigurosidad desde el punto de vista histórico en toda la obra", según ha incidido.

Aguirre ha explicado también que la obra se va a desarrollar en "diferentes fases", la primera de las cuales se centrará en la restauración de la iglesia --actual Salón de Plenos--, y progresivamente se irán ampliando al resto de espacios, como son las fachadas y chapiteles, "con el fin de afectar lo menos posible al transcurrir diario de la actividad en la Cámara", ha puntualizado el presidente.

En concreto, las obras a llevar a cabo en el interior del Salón de Plenos podrían demorarse "unos cuatro meses", y comenzarán "en el momento que el presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "decida convocar nuevas elecciones", algo que está previsto que suceda dentro de unas semanas, toda vez que los próximos comicios autonómicos tocarían en junio.

Aguirre ha confirmado que la sala Alberto Jiménez-Becerril "se está ya adecuando" para acoger los plenos del Parlamento mientras se lleva a cabo la obra en el salón donde se celebran habitualmente, porque "posiblemente los primeros plenos" de la próxima legislatura --la decimotercera de la autonomía andaluza-- se tengan que celebrar en esa sala alternativa, según ha admitido.

El presidente del Parlamento ha señalado que la última actuación "importante" que se ha llevado a cabo en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas desde que, en 1992, pasó a ser sede de la Cámara andaluza fue en el año 2005, si bien "nunca" hasta ahora se ha acometido una obra "tan importante" como la que ahora empieza.

DETALLES DE LOS ARQUITECTOS

Por su parte, el arquitecto Antonio Campos ha comparado la obra "importante" que se va a llevar a cabo con "la labor de un dentista" cuando "tiene que actuar sobre una dentadura en la que faltan piezas", de forma que su estudio de arquitectura va a "trabajar considerando cada piedra como si fuera un diente", por lo que habrá que "ver si está tan deteriorada que la tenemos que sustituir, o bien hay una parte que se puede sustituir y otra se queda, o bien simplemente hay que hacer una entalladura de una pequeña pieza para completar la masa general".

Por lo tanto, será "un trabajo minucioso" el que llevarán a cabo "tanto la empresa constructora" como la de arquitectura, en el que se irá "analizando pieza por pieza, cornisa por cornisa, para ir haciendo en cada una de ellas lo que requiera" la misma, ha incidido.

Antonio Campos ha explicado que "el criterio de intervención en el edificio histórico ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años", y "ahora es mucho más riguroso, hasta el punto de que la intervención" que se va a llevar ahora a cabo "viene precedida por un trabajo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) junto con la Universidad de Sevilla consistente en coger todas las muestras de piedras que son susceptibles de ser usadas en la obra y aplicarle todos los tratamientos que tenemos en el proyecto".

Por su parte, el arquitecto Adán Carlos Ramos ha subrayado que la actuación que ahora comienza se va a llevar a cabo "con mucha ambición", porque se trata de "actuar prácticamente en la totalidad de lo que son los elementos históricos de piedra", aquellos originales que se conservan en el edificio, así como se va a actuar "en la totalidad de la fachada", con idea de que esta intervención "sirva para generaciones futuras", ha agregado.

RESEÑA HISTÓRICA

El Hospital de las Cinco Llagas, fundado en el siglo XVI por voluntad de Doña Catalina de Ribera como hospital de mujeres, representa una de las obras cumbre del Renacimiento español, según han subrayado desde el Parlamento andaluz en un comunicado.

Su construcción, iniciada en 1546 extramuros de la ciudad bajo el patrocinio de la familia Ribera y en el que participaron maestros de la talla de Hernán Ruiz II, autor del cuerpo de campanas de la Giralda y de la Iglesia de la Anunciación, responde a un ambicioso diseño inspirado en modelos europeos como el Hospital Mayor de Milán.

A pesar de ser una obra inacabada que nunca completó su proyecto original, el edificio funcionó ininterrumpidamente como centro asistencial y hospital militar durante más de cuatro siglos, hasta su declive y posterior clausura en 1972.

Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931, y sufrir daños por el terremoto de 1968, el inmueble fue objeto de profundas rehabilitaciones a finales del siglo XX para adaptarse a su actual función como sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, integrando su antigua iglesia como salón de plenos.